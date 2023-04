Luka Doncic sur Jalen Brunson, une réponse qui en dit long

Les dirigeants des Dallas Mavericks ont enchaîné plusieurs choix qui s'apparentent comme mauvais. Comme la décision de laisser filer Jalen Brunson qui, pour le coup, ne leur a pas forcément laissé leur chance à partir du moment où il s'est retrouvé sur le marché. La franchise texane ne l'a pas prolongé avant et les New York Knicks l'ont signé pour plus de 100 millions de dollars sur 4 ans. Le meneur s'est affirmé comme un chef de meute à Manhattan et sa nouvelle équipe va disputer les playoffs tandis que son ancienne formation végète à la onzième place de la Conférence Ouest. Forcément, Luka Doncic aimerait bien pouvoir compter sur Brunson à ses côtés dans ces moments difficiles.

Luka Doncic when asked how much he’s missed Jalen Brunson “A lot. I mean, you know amazing guy, amazing player." (via @KevinGraySports)pic.twitter.com/RJaWKxZYF3 — Kicks (@kicks) April 4, 2023

"[Il nous manque] Beaucoup. Super gars, super joueur", confie le Slovène quand il lui est demandé à quel point le meneur manque aux Mavericks.

Plus que les mots choisis, c'est le sourire et l'expression du visage qui en dit long. Au final, Luka Doncic se retrouve avec Kyrie Irving, une superstar, mais leur association ne porte pas ses fruits puisque les Mavs ont gagné seulement 4 des 15 matches qu'ils ont disputé ensemble...