Luka Doncic : “J’aurais dû donner la balle à Kyrie”

Kyrie Irving et Luka Doncic ont disputé leur premier match ensemble sous le maillot des Dallas Mavericks la nuit dernière. Les Mavs ont perdu en prolongation contre Sacramento, mais on a pu voir des choses intéressantes et un début d'alchimie entre la superstar slovène et l'ancien trublion des Nets.

Exigeant comme à son habitude, Doncic a fait son mea culpa pour le shoot un peu précipité à 3 points qu'il a pris et manqué en fin de prolongation, à un moment où Irving semblait un peu plus en confiance.

"C'est de ma faute. J'aurais dû donner la balle à Kai. C'est un processus, on est en train d'apprendre. Mais j'aurais clairement dû lui passer le ballon, il était chaud sur cette fin de match", a-t-il expliqué devant les médias après la rencontre.

Sur une note plus positive, Luka Doncic a tout de même affiché sa satisfaction au sortir de cette première association.

"C'était incroyable de jouer ensemble. Ce n'est que le premier match, mais c'est vraiment amusant de jouer avec ce gars. C'est un joueur de basket vraiment incroyable et je pense que ce sera fun par la suite, comme ça l'a été ce soir".

Luka et Kyrie n'ont pas tant de temps que ça pour s'apprivoiser et transformer le "fun" en alchimie capable de mener Dallas en playoffs.

