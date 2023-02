Dimanche, c'est jour de Superbowl ! En marge de l'événement, on a poursuivi notre petite tradition avec l'ami Rémi Reverchon de beIN Sports. A savoir une petite interview crossover pour parler évidemment de la rencontre, mais aussi des parallèles sportifs et culturels avec la NBA.

Comme l'explique Rémi en détails un peu plus bas, il faudra être dès la fin de journée sur les antennes de beIN, qui diffusera en apéritif l'affiche entre Boston et Memphis (20h), avant le virage vers la nuit du Superbowl entre les Kansas City Chiefs de Pat Mahomes et les Philadelphia Eagles de Jalen Hurts.

Rémi, comme tous les ans on se retrouve juste avant le Superbowl pour un petit crossover. Est-ce que tu peux nous parler un peu du programme prévu sur beIN dimanche pour l'événement ?

Rémi Reverchon : Dimanche on va se régaler comme chaque année, avec une soirée de malade qui commencera à 18h30 sur beIN 1. On aura le Grand Zap US pendant 1h, un zapping de tous les moments forts de la semaine dans les sports US par la rédac NBA Extra. Ce sera un apéro pour monter tranquillement en pression. A 19h30, on commencera le SNL un peu plus tôt que d'habitude, dans le canap avec Chris, Jacques et Xav pour une grosse affiche : Boston vs Memphis, Ja Morant contre Jayson Tatum, du très lourd.

Dès que le match se termine, vers 22h30 à la louche, on passe en mode Superbowl en faisant entrer la team NFL Extra et on est parti jusqu'au bout de la nuit.

En parallèle de la saison NBA, on sait que tu suis aussi la NFL. Pour les gens qui ne suivent qu'à partir des playoffs ou même seulement le Superbowl, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette affiche ?

Elle m'inspire plein de trucs, je la trouve excitante. Je sais que les gens découvrent souvent ce qui s'est passé dans la saison au moment du Superbowl, mais pour les basketteurs, il y a pour moi un parallèle évident entre cette équipe de Kansas City et les Warriors. La comparaison entre Stephen Curry et Patrick Mahomes, le quarterback de Kansas City, on l'a tous faite. Mahomes est un génie, il est en train de révolutionner le jeu. Les gens qui ont joué un peu au foot US te disent qu'il lance des passes qui normalement n'existent pas. C'est comme Steph Curry à 3 points. Son équipe était presque nulle part avant lui et il la mène à un début de dynastie ou presque, parce que les Chiefs vont disputer leur quatrième Superbowl, le troisième avec lui, en peu de temps.

Pour Philly, c'est une surprise de voir les Eagles là. Ils ont été bons toute l'année et ont eu le meilleur bilan de la saison, mais on ne les attendait pas à ce niveau en début de saison. Ils sont menés par un quarterback, Jalen Hurts, qu'on n'attendait pas non plus à ce niveau. Je suis très content parce que c'est un mec bien, je le kiffe. Hurts n'est pas un feu follet, pas aussi fou sur le terrain que peut l'être Mahomes. Il est plus cadré, droit et malin. J'aime vraiment ce mec. Le voir arriver là, avec les Eagles, c'est une récompense pour le travail et une bonne morale pour le sport.

Hurts c'est aussi le premier athlète de sports US qui a volontairement embauché uniquement des femmes pour gérer ses intérêts et dans son management.

Oui, il est incroyable. Comme je te le disais, il est malin. Il y a eu un échange amusant avec un journaliste pendant la semaine qui a précédé le Superbowl. C'est un journaliste qui le couvre tout au long de l'année et qui est venu lui faire son mea culpa parce qu'il ne croyait pas du tout dans les chances des Eagles de jouer le Superbowl avec lui comme quarterback. Plein de mecs l'auraient mal pris, mais lui il a du recul et c'est un type posé. Il lui a répondu que ce n'était pas le seul qui avait cru ça et que c'était cool.

A Philadelphie, quand tu ne te fous pas le cul au sol pour ton équipe, ils vont te tomber dessus. Cette fanbase est ultra dure. Elle peut te chier dessus quand tu es nul, mais aussi t'idolâtrer quand tu te bats pour l'équipe et que tu gagnes.

Dans ton livre, Road Trip NBA, tu t'attaches aux villes et à la culture du sport qui s'y trouve. Entre Kansas City, dans le Missouri, qui n'a pas d'équipe NBA, et Philadelphie avec sa fanbase réputée pour être l'une des plus intenses du pays, ça t'inspire quoi ?

Tu fais bien de le noter car c'est bizarre, mais Kansas City est posée sur la frontière entre le Kansas et le Missouri. Moi, je n'y ai jamais été, mais j'aime cette Amérique que l'on dit un peu "profonde". Je suiis amoureux de Los Angeles, New York, Miami, mais j'aime aussi les trucs moins communs et j'adorerais y aller un jour. Peter Anderson, qui est de la famille NBA Extra, mais va commenter le match pour L'Equipe, nous en parle tout le temps parce qu'il a de la famille là-bas. Il est de Kansas City et kiffe cet endroit. La ville est candidate pour une franchise NBA. Je ne suis pas persuadé que ça se fera, mais si ça doit se faire, je serai ravi d'y aller.

Philadelphie, c'est l'une des plus grosses villes de sport aux Etats-Unis. C'est l'une des rares où tu as tous les sports majeurs, basket, foot US, baseball et hockey. Je suis un fan du PSG, mais la fanbase de Philadelphie me fait penser à celle de Marseille. Ce sont des malades de sport. Ils adorent ça et il y a une passion incroyable. Mais ça peut aussi être les fans les plus durs du monde. Quand tu ne te fous pas le cul au sol pour ton équipe, ils vont te tomber dessus. Cette fanbase est ultra dure. Elle peut te chier dessus quand tu es nul, mais aussi t'idolâtrer quand tu te bats pour l'équipe et que tu gagnes. Philadelphie est de toute façon une ville assez dure. C'est le Nord-Est, il fait froid, c'est connu pour la pluie et le temps de merde, elle n'est pas parmi les plus riches des Etats-Unis et il y a un fort taux de criminalité. Il faut être costaud pour faire sa place à Philly. Tout ça se ressent dans l'ADN des fans. Au Superbowl, vous verrez que pour peu que les Eagles enflamment un peu le match, les fans de Philadephie qui seront sur place seront chauds et ça va être un délire.

Patrick Mahomes, la superstar NFL aurait pu percer dans le basket

Quels sont les enjeux de ce match et le favori d'après toi ?

La facilité, c'est de dire Kansas City parce qu'il y a Mahomes et parce qu'ils y ont déjà été. Mais Philadelphie a été champion il y a 4 ans aussi. Attention avec les Eagles parce qu'ils ont dominé la saison régulière. On peut se dire que c'est une équipe comme Denver en NBA, forte en saison régulière mais dont on attend confirmation en playoffs. Là, Philadelphie a déjà confirmé. L'enjeu tourne quand même autour de Kansas City, c'est le troisième Superbowl pour Mahomes, il en a gagné un et perdu un. S'il perd à nouveau... Il est un peu sous pression. On parle de former une dynastie, donc si les Chiefs l'emportent, ce sera le cas. S'ils perdent, ça ne définira pas qui est Mahomes, il a encore du temps, mais ça fait qu'il est quand même sous pression de gagner.

Tom Brady a pris sa retraite pour de bon à 45 ans. On peut penser qu'il a peut-être fait la saison de trop. Est-ce que tu penses que LeBron et Steph Curry, qui ont souvent pris Brady comme référence en matière de longévité, sauront trouver le bon moment pour dire stop ?

La dernière saison de Brady, c'est vrai qu'elle pose question. Mais avant ça, il a quand même fait un truc incroyable en partant des Patriots pour aller à Tampa Bay et gagner tout de suite le Superbowl avec une équipe qui n'est à la base pas du tout équipée pour ça. C'est un mec qui a performé à un âge hyper avancé et jusque-là le parallèle avec LeBron est vrai. Être aussi performant à 41 ou 42 ans en NFL, c'est un délire. LeBron est plus jeune, mais il performe en NBA à 38 ans, donc je suis d'accord pour la comparaison avec Brady en termes de maintien de son corps et de niveau d'exigence. Il est devenu complètement vegan et a fait des sacrifices importants pour continuer d'être au plus haut niveau.

Pour Stephen Curry, je ne suis pas persuadé - ce n'est que ma conviction personnelle - qu'il jouera jusqu'à 40 ans. Je le sens un peu moins comme ça. Sa longévité est déjà belle, il est de 88, il a 35 ans et il a encore deux ou trois belles années devant lui je pense. Mais la barrière des 40 ans, je ne suis pas persuadé qu'il la franchira, alors que LeBron le fera, c'est sûr.