Luka Doncic : « Je ne sais pas ce que je peux faire de plus »

Malgré des stats affolantes et une série impressionnante avec les Lakers, Luka Doncic ne comprend toujours pas pourquoi il n’est pas mieux considéré pour le MVP.

Les Los Angeles Lakers continuent leur montée en puissance en cette fin de saison, et pour JJ Redick, une chose devient de plus en plus évidente : Luka Doncic doit être élu MVP.

Avant la réception des Washington Wizards, le coach des Lakers n’a pas hésité à afficher clairement sa position.

« Si on termine la saison comme on joue en ce moment, et qu’il continue de jouer comme ça, pour moi, il est le MVP », a-t-il lâché.

Un soutien fort, assumé, et surtout appuyé par les résultats récents de Los Angeles. Depuis le 28 février, les Lakers affichent un bilan impressionnant de 14 victoires pour 2 défaites, portés par un Doncic en état de grâce. Sur cette séquence, le Slovène tourne à 36,5 points de moyenne, avec 49,3% au tir (dont 39% à trois points), auxquels il ajoute 8,1 rebonds, 7,1 passes et 2,3 interceptions.

Mais pour Redick, cette domination ne date pas d’hier.

« Je pense que quand on a commencé à 15-4, on pouvait déjà plaider pour le fait qu’il était MVP à ce moment-là », a-t-il rappelé. « En fait, il a été le MVP sur deux des trois segments de la saison. »

Depuis le 18 janvier, les Lakers ont encore accéléré, avec un bilan de 24 victoires pour 10 défaites, soit l’un des meilleurs de la ligue sur cette période. Une dynamique qui les a propulsés jusqu’à la troisième place de la conférence Ouest.

Et dans cette réussite collective, Redick ne voit aucun doute sur le rôle de son leader.

« C’est le moteur qui fait tourner toutes nos victoires », insiste-t-il. « Bien sûr, on a beaucoup de joueurs qui brillent dans leur rôle, mais c’est lui qui conduit. »

Au-delà des chiffres, le coach souligne aussi l’évolution physique de son joueur.

« Sa forme physique aujourd’hui est probablement la meilleure depuis ses première ou deuxième saisons. »

« Mieux je joue et plus je descends dans les classements » - Luka Doncic

De son côté, Luka Doncic continue de performer sans trop s’attarder sur la course au trophée. Suspendu pour ce match après avoir écopé de sa 16e faute technique, il a récemment exprimé une certaine incompréhension face à son manque de reconnaissance.

« Mieux je joue et plus je descends dans les classements », a-t-il déclaré. « Donc je ne sais pas ce que je peux faire de plus. »

Un constat teinté de frustration, même si le joueur refuse de faire campagne.

« C’est vous, les médias, qui votez. Moi, je n’ai rien à voir avec ça. »

Et pourtant, difficile d’ignorer ses performances. Doncic domine la ligue au scoring avec 33,7 points par match, cumule 15 matchs à 40 points ou plus et 43 à plus de 30 points, tout en se classant parmi les meilleurs passeurs avec 8,2 passes de moyenne.

Même dans des domaines souvent pointés du doigt, le Slovène progresse. Il figure parmi les meilleurs arrières au rebond avec 7,8 prises par match, pointe à 1,6 interception de moyenne, et se distingue même dans un domaine plus discret avec 14 passages en force provoqués, preuve de son engagement défensif.

Alors que la saison régulière touche à sa fin, le débat MVP reste ouvert. Mais pour JJ Redick, la conclusion est déjà écrite : si les Lakers continuent sur cette lancée, Luka Doncic n’est plus seulement un candidat… il est le choix évident.

Luka Doncic trop mauvais défenseur pour être MVP ?