Luka Doncic et les Lakers, une véritable lune de miel

Les Los Angeles Lakers ont une réputation : ils savent chouchouter les superstars. Luka Doncic l'a appris depuis son arrivée en provenance des Dallas Mavericks en février dernier. En Californie, le Slovène a logiquement reçu un traitement unique.

Pour les Angelenos, l'objectif prioritaire était de nouer une relation de confiance avec le talent de 26 ans. Pour mieux le verrouiller. Et début août, cette stratégie a porté ses fruits : Doncic a prolongé aux Lakers pour 165 millions de dollars sur 3 ans.

Une fois cette prolongation signée, Los Angeles n'a bien évidemment pas abandonné de couver Doncic. Nouveau visage de cette équipe, l'ex-Madrilène a conservé un suivi personnalisé. Tout au long de cette intersaison, et notamment lors de l'Eurobasket 2025, il a eu un contact constant avec sa direction. Avec un soutien total pour lui permettre de représenter son pays.

"Luka éprouve une immense fierté et une profonde gratitude envers ses racines et le fait de jouer pour son pays. Dans le cadre de nos partenariats avec nos joueurs, les Lakers veulent comprendre les passions et les personnalités de leurs joueurs. Pour mieux s'impliquer et les soutenir.

Dans le cas de Luka, il était vraiment très facile de l'accompagner car nous voulions le soutenir", a confié le boss des Lakers Rob Pelinka pour ESPN.

Avant et après tous les matches de l'Euro, les Lakers étaient ainsi à la disposition de Luka Doncic pour l'épauler. Avec la possibilité pour lui de discuter directement avec Pelinka. Mais aussi Leroy Sims, directeur de la performance et de la santé des joueurs à Los Angeles. Avec un message clair : "Peu importe la manière dont on peut aider, on est là".

Sans surprise, l'ex-prodige des Mavs a apprécié la compréhension et surtout l'implication des Lakers pour lui permettre d'être à son meilleur niveau à l'Euro. Des performances qui ont d'ailleurs impressionné Los Angeles...

Les deux camps partagent désormais une vision commune : ils visent, le plus rapidement possible, le titre NBA. Et il existe également une confiance mutuelle pour atteindre cet objectif.

"Il répète chaque jour que son objectif est de remporter un titre. Il fait confiance à la direction pour faire son travail. Et il croit en ce qu'elle est en train de construire", a ainsi assuré une source proche de Doncic.

Reste désormais à voir si cette lune de miel californienne débouchera sur ce que Luka Doncic et les Lakers désirent plus que tout : un sacre.

