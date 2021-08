Luka Doncic, un jeune leader qui compte bien retenir la leçon

Luka Doncic a réalisé un tournoi olympique remarquable. Mais le jeune talent n'a pas réussi à glaner une médaille avec la Slovénie. Battus en demi-finale par la France, le Slovènes ont subi la loi des Australiens sur le match pour la médaille de bronze.

Une déception pour la superstar des Dallas Mavericks. Mais à seulement 22 ans, l'ancien joueur du Real Madrid a déjà affiché un leadership incroyable pour porter son pays. Lucide, le natif de Ljubljana a réalisé un bilan juste de cette compétition.

"Je suis vraiment fier de cette équipe. Mais je me sens mal pour les gens de notre pays. Je sais qu'ils étaient tous derrière nous et nous voulions revenir avec une médaille. Il s'agissait de notre objectif. Nous avons été un peu trop émotifs dans les deux matchs, surtout moi. Je dois apprendre de ça, ce n'est pas la façon dont je devrais me comporter. Nous avons joué pour notre pays de deux millions d'habitants et nous voulions leur offrir cette médaille. Nous étions loin de nos familles et vous pouvez me croire, nous avons vraiment tout donné. J'ai 22 ans et je dois en tirer des leçons", a avoué Luka Doncic face à la presse.

Pour ses premiers JO (à 22 ans encore une fois), Luka Doncic a été incroyable. Il a d'ailleurs été nommé dans le meilleur 5 de la compétition. Et avec son exigence, le Slovène risque bel et bien de revenir encore plus fort.

Luka Doncic en veut à la FIBA mais encense Nicolas Batum