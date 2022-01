Luka Doncic, Bamba : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Mo Bamba (Orlando Magic)

La performance de Joel Embiid est tellement dingue qu’elle sera probablement traitée en long et en large un peu partout. Du coup, celle de Mo Bamba va passer presque inaperçue et c’est pourquoi nous avons préféré la mettre en avant ici, bien qu’étant évidemment moins exceptionnelle que celle du pivot All-Star.

Pendant que le Camerounais découpait à la hache la défense du Magic – et notamment Bamba – le jeune intérieur d’Orlando claquait la meilleure performance de sa jeune carrière. 32 points, dont 28 inscrits en première période en plantant trois-points sur trois-points. 7 au total, en 8 tentatives. 32 points à 12 sur 15 aux tirs mais aussi 3 blocks.

Une illustration de ce que la franchise floridienne voyait en Mo Bamba en le draftant en sixième position en 2018 : un intérieur capable de protéger le cercle en défense tout en étirant les lignes en attaque. Un mix détonnant et particulièrement rare. Le joueur de 23 ans n’a pas vraiment confirmé jusqu’à présent mais il réalise sa meilleure saison en NBA avec plus de 10 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne à 35% derrière l’arc.

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

La montée en puissance des Mavericks prend forme. Celle de Luka Doncic aussi, et ce n’est certainement pas un hasard. La première est liée à la deuxième. Le Slovène a délivré sa meilleure performance de la saison hier soir. 41 points, 14 rebonds et 7 passes décisives pour venir à bout des Raptors (102-98).

Luka lights up the scoreboard for a season-high ✨@luka7doncic goes for 41 PTS, 14 REB and 7 AST to lead the @dallasmavs to the W! pic.twitter.com/SOgqUTNo5Y — NBA (@NBA) January 20, 2022

Une quatrième victoire de suite pour Dallas. Mais surtout la dixième en onze matches ! Les Mavericks étaient alors neuvièmes à l’Ouest et les voilà revenus à la quatrième place, avec même une chance d’aller chercher le podium. Doncic a juste profité des premiers mois pour se remettre en forme. La machine est enclenchée. Tout se passe comme prévu.

Trae Young (Atlanta Hawks)

Où seraient les Hawks sans Trae Young ? Atlanta vient d’enchaîner deux succès de suite pour la première fois depuis deux mois et la franchise peut clairement remercier son meneur All-Star. Ses 37 points et 14 passes décisives ont mené son équipe à la victoire contre les Timberwolves.

Il a notamment marqué 23 points dans le troisième quart-temps et c’est à ce moment là que les Hawks ont repris l’ascendant après avoir compté jusqu’à 16 points de retard. Ils ont passé un 45-20 sur la période pour finalement l’emporter.

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Absolument époustouflant. Le visage rouge, le corps un peu grassouillet, Nikola Jokic continue de dominer ses adversaires soir après soir. Et à porter les Nuggets. Sa performance contre les Clippers relève du récital. 49 points, 14 rebonds et 10 passes décisives. La dixième étant d’ailleurs la plus importante de la partie : un caviar qui a traversé la largeur du terrain pour servir Aaron Gordon à trois-points à 1 seconde du buzzer. Son coéquipier a planté le tir de la gagne. Victoire 130 à 128.

AARON GORDON GIVES THE @nuggets THE WIN 🔥 Nikola Jokic picks up the triple-double on the cross-court pass to give Denver the OT win! pic.twitter.com/AHJIMHKWbc — NBA (@NBA) January 20, 2022

Jokic sait vraiment tout faire sur un terrain et c’est absolument flippant. Les Clippers n’ont pas su l’arrêter, même quand Ivica Zubac essayait de le ceinturer. Le MVP a notamment marqué 9 des 16 points de son équipe en prolongation. Dont 7 de suite pour repasser devant quand les Californiens ont pris l’avantage. Impressionnant.

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Premier carton de la saison pour Kyrie Irving ! 30 points et 7 passes décisives très précieux pour le meneur All-Star, qui a fortement contribué à la victoire des Nets sur le parquet des Wizards (119-118). On peut dire ce que l’on veut mais le bonhomme est fort et il est déjà dans le rythme malgré plusieurs mois d’absence. Sa présence fait vraiment du bien à son équipe…

