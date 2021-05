Luka Doncic vs Patrick Beverley, un Mavs-Clippers sous tension !

Les Los Angeles Clippers devaient absolument l'emporter pour rester en vie. Et les Californiens l'ont fait sur le parquet des Dallas Mavericks (118-110) lors du Game 3 la nuit dernière. Mais sans surprise, cette affiche a été tenue, notamment entre Luka Doncic et Patrick Beverley.

Outre le contexte important de cette rencontre, il y a un passif entre les deux équipes. Et sur cette partie, la tension était palpable. Avec un public bouillant pour exalter les passions, la première embrouille a eu lieu dès le premier quart-temps. Doncic et Beverley ont ainsi échangé quelques amabilités, en provoquant une petite échauffourée. Le résultat ? Une double technique.

Here we go pic.twitter.com/3KyV19pcR1

Par la suite, dans le troisième quart-temps, Willie Cauley-Stein a été l'auteur d'un mauvais geste sur Terance Mann. A la bataille pour un rebond, l'intérieur texan a ainsi envoyé son bras dans le visage de son adversaire. Très remonté, l'arrière californien voulait en découdre, mais Nicolas Batum a eu la présence d'esprit de le retenir.

Terrence Mann ran at Willie Cauley-Stein after he appeared to get shoved.

A tech was called on the Mavs for a "physical taunt." pic.twitter.com/r9P4WSGLEb

