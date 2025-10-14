La date de reprise de Luka Doncic révélée

Les supporters des Los Angeles Lakers attendent le retour de leur nouveau héros. Pas LeBron James, actuellement blessé et out pour le coup d’envoi de la saison, mais Luka Doncic. Auteur d’une transformation physique payante qui a notamment contribué à ses très belles performances avec la Slovénie lors de l’Eurobasket, il n’a toujours pas refoulé les parquets avec la franchise californienne. Mais ses débuts sont prévus pour bientôt. JJ Redick a confié que le maestro reprendrait la compétition mardi soir contre les Phoenix Suns.

L’occasion de jauger son état de forme après une nouvelle coupure. Les vacances ont parfois entraîné des excès du joueur par le passé. Mais ce dernier serait soumis à des limites beaucoup plus strictes depuis le début de l’intersaison. Quelle que soit sa condition, on peut penser qu’il sera d’une grande aide pour des Lakers qui ont pour l’instant perdu 2 des 3 matches qu’ils ont disputé.

Il leur reste 3 rencontres, dont une contre les Dallas Mavericks, l’ancienne équipe de Luka Doncic. Le prodige est amené à faire une grande saison et il sera encore une fois l’un des favoris pour le trophée de MVP.

