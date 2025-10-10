L’un des grands récits de l’intersaison a concerné Luka Doncic, désormais affûté comme jamais. Le Slovène, souvent critiqué par le passé pour sa condition physique, s’est présenté au camp d’entraînement avec plusieurs kilos en moins et une silhouette plus fonctionnelle. Pour le plus grand plaisir de LeBron James.

Une transformation qui va bien au-delà du jeu

Interrogé dans le dernier épisode de son podcast Mind the Game, LeBron a expliqué pourquoi ce changement allait, selon lui, tout bouleverser :

« Je l’ai beaucoup regardé à l’EuroBasket cet été. Il avait l’air plus rapide, plus fluide. Mais le plus important, et ce que les gens ne voient pas, c’est la récupération. Quand ton corps est au top, ce n’est pas ton jeu qui change. »

C’est plutôt la manière dont Luka Doncic se sentira le lendemain des matches, comme LeBron James l’explique.

« Ce n’est pas comme si Luka allait cesser de mettre 30 ou 40 points, 15 passes et 10 rebonds. Mais maintenant, après trois matchs en quatre soirs, il va se réveiller en se disant “Wow, je me sens bien.” Parce qu’il a bâti ce corps, et ça va tout changer pour lui en termes d’énergie et de récupération. Je suis super fier de lui. Il n’avait pas besoin de m’entendre le dire, il l’a fait pour lui-même, et c’est tout ce qui compte. »

Un exemple qui inspire même LeBron

Toujours soucieux de son hygiène de vie, James a même plaisanté sur le fait de « prendre quelques conseils » auprès de son jeune coéquipier :

« Je vais peut-être me mettre à son programme, moi aussi », a-t-il glissé en riant.

Cette transformation pourrait donc s’avérer cruciale pour Doncic, souvent amené à jouer de longues minutes et à porter une lourde charge offensive. Meilleure endurance, meilleure récupération et corps renforcé devraient lui permettre d’aborder la saison avec un tout autre niveau de confort.

En attendant, les Lakers restent prudents : LeBron James va être ménagé le temps de se débarrasser d'une sciatique. Et Luka Doncic n’a pas encore jouer en pré-saison. Le Slovène, pour qui une prépa un peu personnalisée a été mise en place, devrait fouler le parquet avant le début du championnat.

Luka Doncic aurait finalement pris plus de 6 kg ?