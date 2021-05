Luka Doncic rentre un trick shot invraisemblable à l’échauffement

Luka Doncic est un magicien et... un gamin. A l'image de Stephen Curry et de quelques autres joueurs de la ligue, le Slovène aime tenter des trick shots à l'échauffement avant le coup d'envoi des rencontres. Et évidemment, vu qu'il n'a pas les mêmes qualités que le commun des mortels, le joueur des Dallas Mavericks est capable de trucs complètement dingues.

Sa facétie la plus dure à réaliser à ce jour est sans doute celle réalisée mercredi, avant la victoire de son équipe contre New Orleans. Luka Doncic était presque étonné lui-même d'avoir accompli la chose et a absolument voulu savoir si quelqu'un dans la salle avait pu filmer ça. Heureusement, deux angles de caméras différents permettent d'apprécier le "shoot" de la pépite texane.

Trick shot de Sir Luka Doncic 😱 pic.twitter.com/XOFeveyJvG — Oxímoron (@AlexMendu) May 13, 2021

Si l'un(e) d'entre vous se sent capable de réussir ça, on sera ravis de le ou la mettre en avant !

