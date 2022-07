Luka Doncic accueille Shaq comme un roi en Croatie

On peut dire que Luka Doncic a le sens de l’hospitalité. Shaquille O’Neal, DJ à ses heures perdues, s’est récemment rendu en Europe pour quelques concerts. Il a été accueilli de la meilleure des manières par la star des Dallas Mavericks.

Quand Shaq est arrivé dans la ville de Krk, en Croatie, le comité d’accueil était à la hauteur de ses attentes. Il devait alors y rencontrer Doncic et Goran Dragic, qui évoluent cet été avec l’équipe de Slovénie, pays limitrophe.

"Quand je suis arrivé dans la ville de Luka, on est venu me chercher et on m’a emmené dans un manoir que Luka avait préparé pour moi. Il y avait de la pizza, une chicha et des fruits. Ensuite, ils m’ont emmené à mon concert", raconte l’ancien pivot des Lakers.