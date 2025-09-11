La Slovénie de Luka Doncic a-t-elle raison de crier au scandale après sa défaite ?

Entre journalistes Français, dans les couloirs de la Xiaomi Arena de Riga, on en rigolerait presque. « Même le kiné de la Slovénie il se lève pour contester les décisions de l’arbitre. » Sur le terrain, Luka Doncic nous a régalé et les Slovènes ne sont pas passés loin de se qualifier pour les demi-finales de l’Eurobasket en échouant finalement au bout du suspense contre les champions du monde allemands (91-99). Mais au-delà de la performance du maestro des Los Angeles Lakers (39 points), l’autre élément qui saute aux yeux, c’est donc la fréquence et la manière qu’ont Doncic et ses coéquipiers (et donc les coaches, et les cuistots, etc.) à se sentir lésé à chaque coup de sifflet. Même si, il faut le reconnaître, l’arbitrage nous a parfois laissé perplexe.

« Je ne vais pas m’exprimer longuement sur les arbitres. J’ai pris ma première faute technique au bout de deux minutes en criant ‘come on’. Ça ne devrait pas arriver dans un quart de finale, quel que soit le joueur », confie Luka Doncic. « Ce n’est pas un avertissement, franchement je ne sais pas ce qui est passé dans la tête des arbitres. J’avais quatre fautes au début du troisième quart-temps, un truc qui ne m’était jamais arrivé dans ma vie. »

Eurobasket J13 : L’Allemagne résiste aux 39 points de Doncic

Effectivement sanctionné au bout de 2 minutes, il n’avait plus le droit à l’erreur. Ça ne l’a pas empêché de continuer à râler durant les 38 suivantes. Ça ne l’a pas non plus empêché de délivrer un récital tout en mettant son équipe au contrôle de la rencontre pendant une majeure partie de la soirée. Mais les Slovènes ont fini par craquer, à l’usure, sous les coups de sifflet des arbitres et des lancers accordés à l’Allemagne. Franz Wagner et ses partenaires en ont tiré 37, contre 25 pour les joueurs d’Aleksander Sekulic.

« Notre meilleur joueur n’est pas protégé comme il le devrait [par les arbitres]. Il avait déjà trois fautes dans les 10-15 premières minutes du match, c’est quoi ça ? Il est le meilleur joueur du tournoi, tout le monde vient pour le voir », se plaignait Alen Omic. Les superstars ont souvent le droit à des traitements de faveur, mais on peut justement se poser la question de savoir si c’est justifiable. Luka Doncic, pour le coup, a tout de même tiré 15 lancers. 15 des 25 de son équipe donc.

« On a perdu à cause de ça [les coups de sifflet] », poursuit Omic. « Ils ont eu 40 lancers pour 90 points. Ce n’est pas normal. La première faute technique a changé tout le match. Ça fait deux mois sans nos familles, nous voulons gagner et voilà ce qui se passe. On a bien joué, on s’est battu mais quand votre adversaire tire 40 lancers, vous ne pouvez pas gagner. » La frustration est palpable chez chacun des joueurs slovènes interrogés à chaud. Klemen Prepelic va jusqu’à faire comprendre que l’arbitrage n’est pas digne de l’Eurobasket.

« J’en ai ras-le-bol de tout ça. C’est la même chose chaque été. Pas seulement avec nous mais avec d’autres équipes aussi. Ça devient ridicule. Il y a des choses qui ne sont pas au niveau d’un tournoi de cet envergure. Vous trouvez ça normal qu’une équipe puisse avoir le droit à 13 lancers-francs dans les 2 dernières minutes d’un match que les arbitres ont laissé jouer avec autant de physicalité ? »

Il y a évidemment des coups de sifflet discutable dans la rencontre et, plus globalement, à l’échelle de la compétition, un manque de cohérence (parfois terrible) entre les différents arbitres d’un match sur l’autre. Mais les Slovènes auraient aussi tout intérêt à se remettre en question. On n’a rarement vu une équipe se plaindre autant. Et à force de constamment parler dans les oreilles des arbitres, sans doute pas avec la plus grande politesse, ils finissent par se les mettre à dos. Doncic a su comprendre qu’il devait prendre mieux soin de son corps et afficher une meilleure condition physique en adoptant une routine plus strict. Le résultat est parlant : il est plus fin, plus vif et il a été extraordinaire sur l’ensemble du tournoi. La prochaine étape, elle est sans doute là : enfin maîtriser ses émotions avec les hommes au sifflet.