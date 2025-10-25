Luka Doncic, un démarrage historique !

Les deux premiers matches de Luka Doncic avec les Lakers cette saison ont été phénoménaux et lui permettent de rejoindre un club très fermé.

Luka Doncic a entamé la saison comme un homme en mission. Transféré à Los Angeles en cours de saison dernière, dans un move aussi choquant qu’inattendu qui a envoyé Anthony Davis à Dallas, le Slovène semble déterminé à prouver que les Lakers ont eu raison de miser sur lui. Et pour l’instant, le début de saison de Doncic relève de l’histoire : avec deux matches à au moins 40 points, il rejoint un club ultra-select composé de Wilt Chamberlain, Michael Jordan… et Anthony Davis lui-même, auteur du même exploit en 2016.

Après avoir inscrit 43 points dans la défaite inaugurale face aux Warriors, Doncic a remis ça la nuit dernière avec 49 unités contre Minnesota, menant cette fois les Lakers à la victoire. Plus qu’un scoreur, il a dicté le tempo et porté l’équipe en l’absence de LeBron James, toujours en convalescence à cause d’une sciatique.

Pendant ce temps-là, du côté de Dallas, le contraste est saisissant. Les Mavs ont perdu leurs deux premiers matches, et Anthony Davis semble déjà accuser le coup physiquement. Moins mobile, moins explosif, le pivot peine à retrouver son impact des grands soirs pour le moment, dans une saison qu'il a dû débuter sans Kyrie Irving et avec le paramètre Cooper Flagg, rookie surdoué mais évidemment encore en apprentissage.

Si la saison est encore longue, on a compris la thématique pour Luka Doncic. Prouver qu’il est prêt à prendre la relève du trône à Los Angeles. Et à L.A., les fans commencent à rêver d’un avenir post-LeBron où le showtime se prononcerait avec un accent slovène.