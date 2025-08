Luka Doncic verrouillé par les Lakers !

Les Los Angeles Lakers peuvent avoir le sourire ! Comme pressenti ces dernières semaines, les Angelenos ont réussi à convaincre Luka Doncic de s'engager sur le long terme avec la franchise californienne. Sur les réseaux sociaux ce samedi, le Slovène s'est chargé lui-même d'annoncer sa prolongation.

D'après les détails dévoilés par le journaliste d'ESPN Shams Charania, l'ancien Madrilène a signé une extension pour 165 millions de dollars sur trois ans. Avec une "player option" pour la saison 2028-2029.

Pour les Lakers, cette prolongation valide l'énorme coup réalisé lors du trade avec les Dallas Mavericks en février dernier. Alors que Doncic pouvait potentiellement se retrouver libre l'été prochain, les Californiens ont été capables de le verrouiller sur le long terme dès maintenant.

Avec ce deal, le talent de 26 ans affiche également sa volonté de s'inscrire sur la durée à Los Angeles. Désormais, il sera potentiellement éligible à un contrat XXL en 2028 (en déclinant sa "player option") : 417 millions de dollars sur 5 ans aux Lakers.

Comme depuis plusieurs mois, le projet de Los Angeles va donc continuer de s'orienter autour de Luka Doncic. Et dés cet exercice, avec le natif de Ljubljana et LeBron James, les Lakers risquent de nourrir de grosses ambitions.

I just signed my extension with the Lakers. Excited to keep working to bring championships to LA and make Laker Nation proud. Grateful to the Lakers, my teammates and all the fans who’ve shown so much love since day one. This is just the beginning. 💜💛 pic.twitter.com/PrTfTxxlpU

— Luka Doncic (@luka7doncic) August 2, 2025