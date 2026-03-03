Luke Kornet part en croisade contre les Hawks et leur soirée « strip club »

D’abord les paris sportifs, maintenant les strip clubs. Ou plutôt les « institutions culturelles iconiques » pour reprendre les termes du communiqué officiel des Atlanta Hawks au moment d’annoncer leur collaboration avec l’établissement « Magic City » pour une soirée spéciale lors de la réception du Orlando Magic. La franchise ne voulait peut-être pas exposer aussi directement son partenariat avec ce qui est avant tout connu comme un club de strip-tease. Mais personne n’est dupe et surtout pas Luke Kornet.

Peut-être que vous ne le saviez pas mais l’intérieur des San Antonio Spurs tient régulièrement un blog où il évoque les différentes paroisses et églises qu’il visite pendant l’année. L’un de ses derniers posts concerne pourtant un autre sujet : il est monté au créneau pour s’opposer à cette soirée « Magic City » à Atlanta en créant même une pétition afin de faire annuler l’évènement. Extraits choisis.

« La NBA devrait protéger et donner de l’estimer aux femmes, dont beaucoup d’entre elles travaillent assidument chaque jour pour faire de cette ligue la meilleure au monde. On devrait promouvoir une atmosphère qui protège et respecte les sœurs, les femmes, les mères, les filles et les partenaires que nous connaissons et que nous aimons. Laisser cet événement se produire sans contestation donnerait une mauvaise image de notre communauté, notamment en étant complice de l’objectivation des femmes dans notre société. Quelle que soit la manière dont ces femmes se retrouvent à travailler dans cette industrie, nombreuses d’entre elles sont victimes d’harcèlement, de violence et d’abus. »

Luke Kornet précise que plusieurs de ses collègues en NBA seraient contres l’opération de promotion des Hawks. Evidemment, cette dernière est un succès marketing et la franchise, qui connaît de nombreuses demandes de billets pour le match contre Orlando, assume et tient sa position.

Les arguments du joueur de San Antonio s’entendent. Notamment la question du traitement des femmes dans ces milieux. Il faut évidemment condamner toutes formes de violences morales, physiques et sexuelles, ainsi que les trafics d’êtres humains des réseaux de prostitution, etc. Mais c’est peut-être un raccourci trop grand que de lier le club « Magic City » à toutes ces dérives. David Aldridge de The Athletic explique notamment comment l’établissement est effectivement devenu un endroit culte à Atlanta. Les soirées du lundi ont joué un rôle essentiel dans le développement du rap dans la ville et certains artistes stars comme Future ou T.I. ont profité largement de l’exposition de leur musique dans le club à une époque où ils n’étaient pas forcément connus.

Les franchises NBA sont au passage autorisées à établir des partenariats sans avertir la ligue au préalable. Cette opération appartient aux Hawks. Pas sûr que les plaintes de Luke Kornet y change quelque chose.

Sinon, il en pense quoi, James Harden ?