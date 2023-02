Sur le papier, la présence de Mac McClung devait être la preuve que les stars ne s’intéressent plus au Slam Dunk Contest. Seulement 1,88 m et deux matches NBA en carrière, on peut volontiers admettre que ce ne sont pas les caractéristiques d’un invité de marque. C’est pourtant lui, avec un niveau stratosphérique, qui a pris toute la lumière lors du concours du All-Star Game.

Dès sa première figure, l’ancien pensionnaire de Georgetown annonçait la tendance. Saut au-dessus de deux personnes, ballon contre la planche, puis le dunk à deux mains, dos au panier… il n’en a pas fallu plus pour enflammer la soirée. Sa note maximale ne suffirait même pas à refléter la sensation de pure domination procurée par cette entrée en matière.

OVER 2 PEOPLE. TAP OFF THE BACKBOARD. GOODNESS, MAC MCCLUNG.#ATTSlamDunk x #StateFarmSaturday

📺: Live on TNT pic.twitter.com/kEzCbDofEd — NBA (@NBA) February 19, 2023

Après avoir placé la barre très haut dès le départ, l’excitation aurait pu retomber aussi vite. McClung a néanmoins réussi la prouesse de proposer une suite du même acabit. Son 360 reverse au deuxième round, déjà énorme, constitue peut-être le temps faible de sa soirée. C’est dire à quel point il a survolé la compétition.

Le choix du double pump pour ouvrir la finale a pu ravir les puristes. Après tout, la figure n’a rien d’aisé pour un athlète de son gabarit. Mais c’est surtout son dernier dunk qui a mis un point d’exclamation sur son immense prestation. Après sa prise d’élan, le petit meneur a réalisé un magnifique 540, écrasant le panier et la concurrence par la même occasion.

Au moment où la salle s’est assombrie, les spectateurs avaient deux certitudes. La première, c’est qu’il n’y aurait pas le moindre doute sur le gagnant. Son mime du mouvement iconique de Vince Carter — le fameux "It’s over" que tous les dunkeurs ont répété jusqu’à lui ôter son sens — était, pour une fois, parfaitement justifié.

La seconde certitude, c’est que Mac McClung a sauvé le concours de dunks, tout simplement. Sans lui, il aurait peut-être fallu parler de Pascal Siakam et de son caméscope pour avoir quelque chose à se mettre quelque chose sous la dent. En l’occurrence, sa performance a été si éblouissante qu’on en oublierait presque de citer les autres concurrents.

Trey Murphy III finaliste, KJ Martin et Jericho Sims décevants

Trey Murphy III a pourtant été un adversaire très honorable. Sa mise en scène avec son coéquipier Jose Alvarado a ajouté la touche d’humour que l’on aime retrouver dans ces évènements. Avec un beau alley-oop sur la planche et un 360 derrière, difficile de demander beaucoup mieux.

Pelicans in the building ‼️ Jose Alvarado gave Trey Murphy III the assist on his first dunk 👀#ATTSlamDunk x #StateFarmSaturday

📺: Live on TNT pic.twitter.com/56OVvhdmHu — NBA (@NBA) February 19, 2023

Sur la suite, l’ailier a fait étalage de tout son athlétisme et sa dextérité. En temps normal, son double clutch 180 aurait sans doute fait lever les foules. De même, un beau windmill, quand il est bien exécuté, demeure un magnifique dunk. Tout ce que l’on pourrait reprocher à Murphy, c’est d’être à peu près resté dans les clous. Enfin, ce serait surtout d’avoir affronté Mac McClung.

Trey Murphy ouvre le dernier round ! 💥 pic.twitter.com/teax42f8vQ — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 19, 2023

Les deux autres participants n’étaient malheureusement pas au niveau. Jericho Sims a tenté de tout miser sur sa verticalité, pour un résultat plutôt décevant. KJ Martin, lui aussi, n’a pas été assez créatif pour espérer l’emporter. Contre toute attente, dunker avec un ballon très légèrement différent ne suffit pas à marquer les esprits. On peut toutefois apprécier de le voir partager ce moment avec son père, Kenyon Martin, qui a fait trembler bien des paniers dans ses plus belles saisons.

Kenyon Martin invite son père, Kenyon Martin Jr, pour son dunk. Une histoire de famille 🙏🏻 pic.twitter.com/obJErKBCEh — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 19, 2023

