Mairie de New York : Des votes pour Trae Young, Julius Randle et plus encore

Les élections, aux Etats-Unis, c'est un peu comme celles pour les délégués au collège. Il y a toujours un vote pour Tonton David (RIP) ou Thierry Henry qui traîne. Sauf que là, ce sont les joueurs NBA qui reçoivent des voix. Trae Young, par exemple, a été cité. Et il a apprécié.

That’s Love NY❤️ for real..

Never got a mayor vote ! 🤷🏽‍♂️❄️ https://t.co/YPhhDnJtgn — Trae Young (@TheTraeYoung) December 2, 2021

Bourreau des New York Knicks en playoffs, avec des cartons au Madison Square Garden, le meneur All-Star des Atlanta Hawks mérite effectivement les clés de la ville. Julius Randle, la star de la franchise de Manhattan, a pour sa part reçu six votes. Trois de plus que son coach, Tom Thibodeau. Les membres des Brooklyn Nets ont aussi été mis à l'honneur avec une voix chacun pour James Harden et Kyrie Irving (et une pour "Kevia Durant"). C'est toujours moins que "Bing Bong". Le cri de ralliement des Knicks a effectivement été nommé deux fois.