Malcom Brogdon veut rester à Portland, les Blazers comptent sur lui

On commençait à imaginer que Malcolm Brogdon, par ricochet, allait devenir le joueur le plus convoité du moment en NBA. Il n'en sera peut-être rien. Arrivé chez les Blazers dans le cadre du trade de Jrue Holiday vers Boston, l'ancien guard des Celtics a indiqué qu'il ne se sentait pas en transit dans sa nouvelle équipe et qu'un trade n'était, à ses yeux, pas à l'ordre du jour.

"J'ai eu des discussions avec la direction et avec Chauncey Billups. Ils me veulent ici et moi je veux être ici. Il y a eu beaucoup d'informations trompeuses sur le fait qu'ils avaient besoin de me transférer ou que j'avais moi-même envie de partir. Là, j'essaye de tirer le maximum de cette opportunité. Mon rôle est d'être un leader pour ce jeune groupe et j'accueille ça volontiers. Dieu m'a envoyé ici pour une raison", a indiqué Malcolm Brogdon sur NBA.com.

Le plan pour les Blazers semble donc d'aider Scoot Henderson et le reste de la bande à grandir grâce à la présence d'un joueur plus expérimenté et qui a disputé des grands rendez-vous ces dernières années. Brogdon a été gêné en fin de saison dernière par les blessures et espérera retrouver sa meilleure forme physique pour jouer ce rôle de mentor.

