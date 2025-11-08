Malédiction : les Brooklyn Nets perdent leur meilleur joueur

Cam Thomas blessé aux ischio-jambiers, les Brooklyn Nets touchés au cœur : trois à quatre semaines loin des parquets et un début de saison déjà chaotique.

Les Brooklyn Nets sont tombés de nouveau dans l’adversité : leur arrière vedette Cam Thomas va manquer au moins trois à quatre semaines en raison d’une nouvelle entorse aux ischio-jambiers. Cette blessure arrive alors que l’équipe connaît un début de saison difficile, et elle risque de peser lourd sur leurs ambitions.

Cam Thomas s’est blessé sur un tir en première période lors de la victoire (112-103) des Nets face aux Indiana Pacers mercredi. Il avait été évacué et déclaré forfait pour le reste du match.

L’entraîneur Jordi Fernández laisse entendre qu’il n’est pas encore certain que cette blessure soit la même que celle de l’an dernier : « Sauf si vous êtes médecin ou avez vu l’imagerie, je ne sais pas si c’est la même blessure ou non. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu donc je ne peux pas vraiment commenter. »

Thomas tournait cette saison à 21,4 points et 2,6 passes décisives, avec 40,2 % au tir et 35,6 % à trois-points. L’absence de ce volume offensif lourd tombe à un très mauvais moment : Brooklyn affiche un début de 1-7 après huit matchs.

Coup dur pour les Brooklyn Nets

Sans Cal Thomas, les Nets vont forcément devoir adapter leur plan offensif. Les noms comme Tyrese Martin et Terance Mann sont pressentis pour prendre du galon dans le back-court. Mais la question reste : peuvent-ils combler un vide aussi important ? Avec seulement une victoire jusqu’à présent, l’équipe ne peut pas se permettre d’ajouter de l’incertitude à un début déjà poussif.

La fenêtre de trois à quatre semaines pourrait être optimiste. Si la blessure s’avère liée à l’an dernier, les risques de rechute augmentent, et la dynamique des Nets pourrait en souffrir encore plus. Le poste de Thomas n’est pas simplement un rôle d’appoint, il est une source majeure de points et de confiance. Sans lui, Brooklyn risque de s’enfoncer davantage.

Cette coupure survient à un moment charnière pour l’équipe. L’attente d’un retour rapide ne doit pas masquer la gravité du coup porté à la saison des Nets.

