À son premier media day, Michael Porter Jr. a nuancé ses propos sur la WNBA, promis de lever le pied sur son podcast et accepté le cadre fixé par les Nets. Place au basket, maintenant.

Pour son premier media day avec les Nets, Michael Porter Jr. est revenu sur sa tournée de podcasts et les polémiques de l’été. Entre mea culpa ciblé sur la WNBA et promesse de lever le pied sur le micro, l’ailier veut tourner la page.

WNBA, « plus grand fan »… et mise au point

Interrogé sur ses déclarations virales — notamment l’idée qu’une équipe lycéenne All-American battrait une sélection WNBA — Porter a rectifié le tir. « Je suis le plus grand fan de la WNBA. J’ai deux sœurs qui m’ont battu au basket pendant toute mon enfance… J’ai grandi avec Sophie Cunningham, on en a discuté », a-t-il expliqué, en référence à la All-Star de Phoenix qu’il connaît de longue date. Des mots pour apaiser un sujet qui lui colle à la peau depuis ses sorties sur la ligue féminine et l’égalité salariale.

Le podcast, oui… mais après le basket

Porter a aussi détaillé l’intention derrière Curious Mike, son podcast devenu très visible ces derniers mois. « C’est important de raconter sa propre histoire. Je me suis juste montré plus régulier, plus intentionnel », dit-il. Message important pour Brooklyn : le contenu passera « à l’arrière-plan » pendant la saison. « Je n’ai pas 24h de gym par jour, mais la priorité reste le terrain », assure l’ailier, attendu dans un rôle élargi après son arrivée.

Les Nets cadrent, Porter écoute

Le GM Sean Marks a reconnu avoir eu « plusieurs conversations » avec Porter au sujet de ses propos estivaux. « Il sait où l’organisation se situe sur certains sujets. Nouveau marché, nouvelles attentes », a résumé Marks, laissant entendre un cadre clair en interne. Le coach Jordi Fernández attend de lui leadership et efficacité dans le vestiaire comme sur le parquet.

Pourquoi ce trade ?

Michael Porter Jr. a aussi expliqué pourquoi, selon lui, Denver avait fini par le transférer. L’ailier estime que ses difficultés en playoffs en jouant diminué ont pesé lourd dans la décision des Nuggets de tourner la page. « Quand tu n’es pas à 100 % à ce moment-là, tout paraît plus lent, moins fluide. Je pense que ça a compté dans leur choix », a-t-il assumé en substance. Pas de rancœur affichée : Porter Jr. parle d’un move business et dit comprendre la logique du champion 2023. À Brooklyn, il voit cette séquence comme un défi personnel : retrouver son meilleur niveau, enchaîner en bonne santé et montrer qu’il peut être un cadre fiable sur l’aile dans un collectif jeune.

Entre polémique et ambition sportive, MPJ sait qu’il joue sa crédibilité à Brooklyn. Les Nets veulent son scoring et miser sur sa taille pour densifier l’attaque. À lui de laisser les débats hors-jeu et d’enchaîner les perfs. Son mea culpa était nécessaire. Il reste maintenant à convaincre par les actes.

Atlanta et Brooklyn finalisent un trade