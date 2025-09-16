Atlanta et Brooklyn finalisent un trade

Avec l'Eurobasket, on en avait presque oublié que les franchises NBA pouvaient toujours faire des trades. Les Hawks et les Nets nous l'ont rappelé. D'après les informations de Shams Charania d'ESPN, Kobe Bufkin, le jeune arrière d'Atlanta, est envoyé à Brooklyn, en échange de "considérations financières".

Bufkin débarque donc chez les Nets à moindre frais et avec une occasion de changer de décor et de jouer davantage. Drafté en 15e position en 2023, le joueur de 22 ans avait montré de bonnes choses par séquences sous les ordres de Quin Snyder.

Les Hawks, pour leur part, avaient besoin de retrouver de la flexibilité au niveau de leur roster et de leur masse salariale, même si Kobe Bufkin était encore sous contrat rookie.

Atlanta-Brooklyn, deux projets différents

Les deux projets n'en sont pas au même point, avec une équipe d'Atlanta qui veut absolument disputer les playoffs après avoir été éliminée par Orlando lors du play-in tournament, et des Nets toujours en reconstruction et qui chercheront surtout à faire progresser leurs jeunes, tout en cherchant le moyen de dénicher leur futur franchise player.

Sur ses deux premières saisons en NBA, Kobe Bufkin n'a disputé que 27 matches, pour 5 points de moyenne à 37%.

Angel Reese dans la sauce, va-t-elle être tradée ?