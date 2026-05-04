Même s'il a été sorti au premier tour avec les Boston Celtics, Jaylen Brown qualifie cette saison de meilleure de sa carrière.

L’élimination dès le premier tour face aux Philadelphia 76ers n’a pas tout effacé pour Jaylen Brown.

Le joueur des Boston Celtics a surpris en qualifiant cet exercice 2025-26 de moment fort dans sa carrière.

« Ce groupe était spécial. Je suis tellement fier de ce groupe et de la manière dont on a joué », a-t-il expliqué sur Twitch, dans un live lancé dans la foulée de l’élimination de son équipe.

« Mon année préférée »

Malgré la déception du Game 7, et une grosse frustration sur l’arbitrage, Jaylen Brown assume pleinement son ressenti.

« Je suis tellement fier… et c’était ma saison préférée de ma carrière », a-t-il affirmé.

Un discours rare dans ce contexte, alors que Boston restait sur une saison régulière solide.

Des regrets sur le jeu en playoffs

Le joueur a toutefois reconnu un point de bascule. Selon lui, les Celtics se sont éloignés de ce qui avait fait leur force.

« J’aurais aimé qu’on fasse un peu plus confiance à notre style de jeu, mais les playoffs ont changé nos rotations et ce qu’on voulait faire », a-t-il ajouté.

Une saison individuelle majeure

Sur le plan personnel, Jaylen Brown a signé la meilleure saison de sa carrière.

Il a tourné à près de 29 points de moyenne, tout en contribuant dans tous les secteurs du jeu.

Un groupe malgré tout marquant

Privés longtemps de Jayson Tatum, les Boston Celtics ont tout de même décroché la deuxième place à l’Est.

Un parcours qui explique en partie le regard positif de Brown, malgré une issue frustrante