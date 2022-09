Mali-Serbie finit par une bagarre… entre Maliennes

Pour sa première participation à une Coupe du monde, le Mali a réussi quelques prestations plus qu'honorables, notamment contre l'équipe de France. Les joueuses de Joaquin Brizuela avaient jusque-là fait une belle promotion de leur basket, malgré 4 défaites en 4 matches. Malheureusement, et même s'il ne faut évidemment pas retenir que cela, leur match de lundi contre la Serbie est venu gâcher cette fin de tournoi.

Alors que la Serbe Sasa Cado, ancienne de Nantes et Charleville, était en train de répondre aux questions de la presse, une altercation a éclaté à quelques mètres d'elle entre des joueuses maliennes. Sur la courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir la jeune Salimatou Kourouma, du Club Malien, en train d'envoyer des mandales en étant retenue par la coéquipière qu'elle semble justement vouloir toucher. Le reste du groupe est autour et parvient à les séparer relativement rapidement.

Malheureusement, le bad buzz n'a pas tardé et des joueuses du Mali ont commencé à s'excuser pour le comportement de leurs coéquipières, à l'image de Touty Gandega, la meneuse d'Aulnoyes.

"Je tiens à préciser que ce n'est pas l'image que nous voulions véhiculer, vraiment pas. Dieu sait qu’on s’entend bien et là c’est un dérapage malheureusement qu’on aurait voulu éviter ! Nous tenons à nous excuser auprès du peuple malien et du peuple africain. Je sais que c’est une dinguerie, ce qui s’est passé, mais les petites regrettent profondément leur comportement".

