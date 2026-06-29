Malik Beasley bientôt arrêté et rattrapé par des paris truqués

Malik Beasley a été mis en accusation au niveau fédéral dans une affaire de paris truqués, alors que sa carrière NBA semblait déjà suspendue à cette enquête.

Malik Beasley pensait peut-être avoir échappé au pire. C'est raté. Selon ESPN, l'arrière NBA a été mis en accusation au niveau fédéral dans le cadre d'une affaire liée à des paris sportifs truqués.

D'après son avocat Steve Haney, les charges concernent une possible implication dans un système de paris autour de matches NBA, avec des soupçons de point shaving et de prop bets, ces paris portant sur des statistiques individuelles. Les autorités organiseraient une présentation volontaire de Beasley auprès de la justice dans le courant de la semaine.

L'affaire n'est pas totalement nouvelle. Le nom de Malik Beasley avait déjà été cité dans une enquête fédérale liée aux paris sportifs. Pendant un temps, il avait même semblé sortir du viseur des autorités, ses représentants laissant entendre qu'il n'était plus considéré comme une cible directe de l'enquête.

Mais un élément continuait de poser question : malgré son profil de shooteur fiable, utile et expérimenté, Beasley n'avait toujours pas retrouvé de contrat NBA. Pour un joueur capable d'apporter du tir extérieur à haut volume, cette absence sur le marché ressemblait déjà à un signal. Comme si les franchises attendaient de savoir si le dossier était réellement refermé.

Un énorme coup dur pour sa carrière

Cette mise en accusation confirme que Malik Beasley n'était visiblement pas encore tiré d'affaire. Il faudra évidemment attendre les suites de la procédure, les éléments exacts du dossier et la réponse de sa défense. Une mise en accusation ne vaut pas condamnation, et Beasley bénéficie de la présomption d'innocence.

La ligue est devenue extrêmement stricte sur les questions de paris sportifs, encore plus depuis l'affaire Jontay Porter, banni à vie pour avoir enfreint les règles liées aux paris.