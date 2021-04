Marc Gasol très frustré de son nouveau rôle aux Lakers

Désormais derrière Andre Drummond et Montrezl Harrell dans la rotation des Lakers, Marc Gasol a exprimé son mal-être. Avant un possible buy-out ?

L'arrivée de Marc Gasol aux Lakers à l'automne avait été considéré comme une très belle prise. Quelques mois plus tard, l'expérience tourne sérieusement au fiasco. L'Espagnol a très peu d'impact offensivement et surtout défensivement. Hors, c'est pour ce secteur de jeu en particulier que l'ancien défenseur de l'année a été recruté.

Voyant ses difficultés, le front office a pris les devants en enrôlant Andre Drummond. On peut penser que l'ancien des Pistons et des Cavs était une opportunité à saisir. Mais avec un meilleur Marc Gasol, les dirigeants n'auraient peut-être pas tenté le pari avec Drummond.

Désormais, le champion NBA 2019 est considéré comme le troisième pivot de la rotation par Frank Vogel. On peut même penser qu'avec le retour d'Anthony Davis, le coach californien n'utilisera Gasol qu'en cas d'urgence ou de pépins physiques et ce même s'il continue d'affirmer le contraire. Forcément, squatter le banc n'était pas vraiment dans l'esprit du Barcelonais au moment de rallier la Californie.

"Je pense qu'il y a un "si". "Si" on a besoin de vous. Et c'est un grand "si". Tu n'es pas la plan A en ce moment. Tu es plutôt le C voir le D. Vous devez accepter ça parce que c'est votre job. Et c'est ce que vous devez faire. Mais ce n'est jamais facile à accepter. Les choses changent rapidement en NBA, comme c'est le cas avec moi. Mais je suis dévoué à mon équipe. Mais ce n'est pas facile. En tant que joueur, vous voulez être sur le terrain. Nous verrons ce qu'il se passera", dit-il.

Avec cette déclaration, Marc Gasol envoie clairement un message à sa direction et son coach. Des rumeurs ces derniers jours faisaient même état de discussions entre les deux parties pour un buy-out. Pour rappel, il est encore sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine, moyennant un peu plus de 2,5M par an.