Marcus Smart prévient les Nets avant le début des Playoffs

Entre les Brooklyn Nets et les Boston Celtics, le premier tour des Playoffs semble déséquilibré. Dans une saison irrégulière et difficile, la franchise du Massachusetts se retrouve en plus privé de Jaylen Brown. Mais Marcus Smart et ses partenaires ne vont rien lâcher.

Sur le papier, le trio composé de Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant doit dominer cette série. Mais les Celtics ont tout de même quelques armes, avec notamment le talent de Jayson Tatum. Puis aussi la combativité du groupe.

Et dans ce domaine, Smart a bien l'intention de bousculer l'armada des Nets.

"Nous savons que les pronostics sont contre nous, nous savons ce que nous avons à affronter. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons face à un Goliath de cette importance et que nous sommes les outsiders. Alors nous devons juste nous présenter sur le terrain et jouer. Il faut mettre toutes les cartes sur la table, sans se retenir. A ce stade, nous n'avons rien à perdre, alors autant s'amuser", a commenté Marcus Smart face à la presse.

Qualifié via le play-in, Boston n'a effectivement rien à perdre. Sans Brown, les Celtics sont logiquement moins ambitieux. Mais par rapport à l'histoire de cette formation, les hommes de Brad Stevens se doivent de tout donner.

