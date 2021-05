Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Pacers : 117-144

Wizards @ Celtics : 100-118

- Honnêtement, il était difficile d'afficher beaucoup d'optimisme pour les Celtics avant ce barrage contre les Wizards. Sur le mois écoulé, Boston a enchaîné les galères (la blessure de Jaylen Brown notamment) et les défaites. Sauf que depuis qu'il est arrivé en NBA, Jayson Tatum a montré qu'il était une bête de scène en playoffs.

On se souvient de la série face aux Cavs de LeBron lorsqu'il était rookie et de son fabuleux tomar sur le King. Tatum n'est plus rookie et est une star de cette ligue. Il l'a rappelé la nuit dernière en claquant 50 points (14/32, 17/17 sur la ligne) dont 32 en deuxième mi-temps.

☘️ 50 POINTS

☘️ 32 in 2nd half

☘️ Celtics earn East #7 seed@jaytatum0's huge night guides the @celtics to #StateFarmPlayIn victory! #7 Celtics vs. #2 Nets - #NBAPlayoffs First Round Game 1 Saturday: 8pm/et on ABC pic.twitter.com/bHA0j4JNQD — NBA (@NBA) May 19, 2021

Parfait pour retourner une situation inconfortable contre Washington et ses deux attaquants phénoménaux, Russell Westbrook (20 points, 14 rebonds et 5 passes) et Bradley Beal (22 pts à 10/25). Westbrook s'est d'ailleurs transformé en WestBeast juste avant la mi-temps sur cette claquette somptueuse.

Les Celtics ont su faire déjouer les Wizards après le repos grâce à l'architecte de cette victoire, Jayson Tatum, mais aussi Kemba Walker (29 pts), qui a sensiblement élevé son niveau de jeu pour l'occasion.

- Les Celtics ont dû coup déjà fini leur play-in tournament. Les voilà avec un billet pour le 1er tour des playoffs, où ils feront leur entrée en tant que 7e. Traduction : une série possiblement cauchemardesque les attend contre les Brooklyn Nets.

Jaylen Brown et Jayson Tatum blessés de la manière la plus malchanceuse possible…

- Les Wizards, eux, ont encore une solide chance de disputer les playoffs NBA. Ils devront arracher le 8e spot lors d'un nouveau barrage contre Indiana.

- Les Pacers ont en effet complètement désossé les Hornets alors que le niveau des deux équipes semblait proche avant le coup d'envoi. Charlotte n'a pas existé une seule seconde et il faut bien reconnaître que l'opposition a manqué de suspense et d'intensité. Enfin, d'un côté surtout...

Domantas Sabonis a régné en maître sur cette rencontre avec une copie pas très éloignée du triple-double (14 points, 21 rebonds et 9 passes), pendant que ses camarades se répartissaient la marque, de l'intéressant Oshae Brissett (23 pts) à Doug McDermott (21 pts) en passant par le serial intercepteur TJ McConnell (17 pts, 4 stls).

- On a compris que c'était le soir d'Indiana lorsqu'Edmond Sumner a rentré un floater au buzzer du 1er quart-temps...

- LaMelo Ball a lui découvert la dure réalité des playoffs et n'a pas réussi à surnager pour sortir ses camarades de la mouise : 14 pts et 4 passes à 4/14 pour le possible futur Rookie of the Year.

- Les Pacers, en qualité de 8e, vont devoir battre deux fois les Wizards désormais pour avoir le droit de rejoindre Boston en playoffs.