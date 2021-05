Kyrie Irving a exprimé ses craintes avant son retour au TD Garden. En perspective du Game 3 entre les Brooklyn Nets et les Boston Celtics (2-0), le meneur a peur d'éventuels dérapages racistes dans les tribunes. Et Marcus Smart a décidé de le soutenir.

Récemment, le meneur des Celtics avait témoigné à ce sujet avec une histoire de racisme à la sortie d'un match. Et cette fois-ci, il a décidé d'appuyer les propos d'Irving afin d'effectuer un appel au respect.

"Des insultes racistes à Boston ? Oui, j'en ai entendu plusieurs. C'est un peu triste et écœurant. Même si les gens visent l'équipe adverse, ce sont des insultes racistes et certains de nos gars se sont demandés : 'vous lancez des insultes racistes et nous allons jouer pour vous'.

C'est difficile. Comme je l'ai dit, nous voulons juste que tout le monde soit respectueux, sur et en dehors du terrain. Nous accordons du respect aux fans pour qu'ils viennent ici et assistent ensuite à un bon spectacle, nous voulons la même chose en retour.

Avec tous les joueurs, nous voulons un public très respectueux. Nous sommes ici pour jouer et ainsi divertir le public. Nous voulons donc simplement être respectueux des deux côtés. Sur les derniers matches, nous avons vu les autres incidents en NBA avec les fans.

Nous ne voulons pas que notre public soit comme ça. Nous voulons du respect", a ainsi prévenu Marcus Smart face à la presse.