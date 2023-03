Marcus Smart répond cash au mensonge de Bam Adebayo

Mardi, Bam Adebayo a expliqué qu'il aurait dû gagner "à 100%" le trophée de DPOY ces deux dernières années. Ainsi, l'intérieur du Miami Heat a jugé qu'il était plus méritant que Rudy Gobert en 2021 et que Marcus Smart en 2022. Et sans surprise, l'arrière n'a pas franchement apprécié cette sortie...

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs défensifs depuis plusieurs années, cette récompense individuelle a sonné comme une véritable reconnaissance pour le joueur des Boston Celtics. Avec en plus le symbole de la consécration d'un extérieur.

Au micro d'ESPN, Smart a répondu cash à Adebayo.

"Bam, pas maintenant (rires)... Bam est un bon gars, un bon ami à moi. Mais Bam et moi, on sait tous les deux qu'il a raconté un mensonge. Les choses que je faisais à cette époque, pour ma taille, étaient différentes. Puis si je me souviens bien, la dernière fois que j'ai croisé Bam, j'ai contré ton tir, mais aussi ton dunk. Donc ça devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir à ce sujet", a lancé Marcus Smart.

Si on peut comprendre la frustration de Bam Adebayo (toujours dans la course, jamais gagnant), Marcus Smart n'a pas volé ce trophée l'an dernier. Le tour du pivot du Heat va probablement venir un jour...

