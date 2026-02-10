Mark Cuban veut racheter les Mavs !

Selon une information révélée par Marc Stein, un groupe d’investisseurs basé à Dallas et dont l’identité n’a pas encore filtré, étudie sérieusement la possibilité de s’associer à Mark Cuban afin de racheter les Dallas Mavericks à Patrick Dumont et à la famille Adelson.

Toujours d’après Stein, une source proche de Patrick Dumont assure pourtant que le groupe reste « enthousiaste quant à l’avenir de la franchise et à l’ère Cooper Flagg », signe que les propriétaires actuels n’envisagent pas nécessairement un retrait immédiat. Reste que ce regain d’intérêt autour de Cuban ne doit rien au hasard. Ancien visage emblématique des Mavericks, l’homme d’affaires avait cédé la majorité de ses parts avant que la situation sportive et institutionnelle ne se dégrade sensiblement.

Depuis le changement de propriétaires, de nombreuses décisions ont suscité l’incompréhension, voire l’inquiétude, au sein de l’écosystème NBA. La prise de pouvoir progressive de Nico Harrison sur les choix sportifs, a entraîné le trade de Luka Doncic vers les Lakers il y a un peu plus d'un an. Un scénario qui aurait été impensable à l’époque où Cuban gardait la main et qui a provoqué un séisme en NBA et dans la communauté à Dallas.

Le retour de Mark Cuban, même partiel, serait sans doute accueilli positivement au sein de la fanbase. Cuban avait initialement acheté la franchise en janvier 2000 pour 285 millions de dollars auprès de Ross Perot Jr. En décembre 2023, il avait cédé la majorité de ses parts en faisant une culbute phénoménale, la franchise étant valorisée autour de 3.5 milliards de dollars. Il avait conservé jusqu'ici un actionnariat minoritaire au sein du Board, sans pouvoir s'opposer au trade fatidique de Doncic, qu'il avait grandement contribué à faire venir via un trade lors de sa Draft par les Hawks.