La métaphore de Masai Ujiri sur le trade de Luka Doncic

Première conférence de presse de Masai Ujiri après sa nomination à la tête des Dallas Mavericks et première punchline.

La métaphore de Masai Ujiri sur le trade de Luka Doncic

Les Dallas Mavericks ont trouvé le successeur de Nico Harrison. Six mois après le renvoi du dirigeant qui est désormais surtout connu pour être celui qui a transféré Luka Doncic aux Los Angeles, la franchise texane s’est donc tournée vers Masai Ujiri pour relever la barre. Ce dernier reprend du service après son départ des Toronto Raptors à l’été 2025. Il a été présenté hier via une conférence de presse. Et il a forcément été interrogé sur le trade du Slovène.

« En Afrique on dit que quand un roi s’en va, un autre arrive. Un roi est parti et nous avons ici un petit prince que nous allons transformer en roi. »

La métaphore (« when kings go, kings come », en anglais) fait évidemment référence à Cooper Flagg, le joueur drafté en première position en 2025. Annoncé comme un phénomène, il a démarré sa carrière sur les chapeaux de roue et sa première saison historique (21 pts, 6 rbds, 4 pds de moyenne) lui a valu d’être nommé Rookie Of The Year. Le prodige américain a encore beaucoup de chemin à parcourir pour un jour intégrer la classe des Doncic et des autres superstars de cette ligue mais il paraît en bonne voie.

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