Une très belle deadline pour les Los Angeles Clippers ! Sans réaliser un mouvement majeur, les Californiens avaient déjà bougé pour récupérer le prometteur Bones Hyland et le vétéran Eric Gordon. Et à l'intérieur, les Clippers ont également réussi à mettre la main sur Mason Plumlee.

Performant avec les Charlotte Hornets ces dernières semaines, le pivot arrive en l'échange de Reggie Jackson et d'un choix au second tour de la Draft NBA, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

The Hornets are trading center Mason Plumlee to the Clippers, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023