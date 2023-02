Bones Hyland et Eric Gordon débarquent chez les Clippers !

Les Denver Nuggets voulaient se débarrasser de Bones Hyland pour des raisons un peu obscures. Et le jeune meneur a trouvé un point de chute particulièrement intéressant avant la deadline : les Los Angeles Clippers !

Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le talent de 22 ans rejoint les Californiens contre "seulement" deux choix au second tour de la Draft NBA (2024 et 2025). Avec les autres mouvements récemment réalisés, ce prix semble "réduit" pour un tel joueur.

Clippers will send the Nuggets 2024 and 2025 second-round picks, sources tell ESPN. https://t.co/OGI8VqhdDC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023