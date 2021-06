Matisse Thybulle, l’invité surprise (ou pas) des All-Defensive Teams

Les trophées de la saison régulière sont annoncés au compte-gouttes par la NBA et celle-ci vient de dévoiler les deux meilleurs cinq défensifs de la saison. Sans surprise, Rudy Gobert fait partie de la All-Defensive First Team, en qualité de meilleur défenseur de l'année. Pour le reste, ce qui saute aux yeux c'est le fait que 7 des 10 joueurs sélectionnés proviennent de la Conférence Est, avec trois joueurs des Sixers. La seule surprise, qui n'en est pas vraiment une pour quiconque a suivi la saison, c'est la présence dans le deuxième cinq de Matisse Thybulle.

Le sophomore de Philadelphie a probablement l'un des plus faibles temps de jeu de l'histoire pour un membre d'une All-Defensive Team, avec 20 minutes par match. Mais son impact à chaque minute qu'il passe sur le parquet est assez invraisemblable et il est l'une des armes les plus précieuses de Doc Rivers pour les années à venir.

On notera aussi que Miami, malgré une saison décevante, arrive à placer deux joueurs dans le deuxième cinq avec Bam Adebayo et Jimmy Butler.

Le meilleur défenseur NBA joue à Philadelphie, mais ce n'est ni Embiid, ni Simmons

Le premier cinq

Jrue Holiday (Milwaukee) - Ben Simmons (Philadelphie) - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) - Draymond Green (Golden State) - Rudy Gobert (Utah)

Le deuxième cinq

Matisse Thybulle (Philadelphie) - Jimmy Butler (Miami) - Kawhi Leonard (LA Clippers) - Bam Adebayo (Miami) - Joel Embiid (Philadelphie)

