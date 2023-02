2 équipes dont les Warriors sur Matisse Thybulle

Le temps de jeu de Matisse Thybulle a été coupé en deux entre cette saison et la précédente. Il est passé de 25 à 12 petites minutes par match. L’ailier australien, très fort défenseur mais inexistant en attaque (4,4 points de moyenne en carrière), serait donc disponible sur le marché. Les Philadelphia Sixers chercheraient notamment à libérer un peu de masse, ou du moins à payer moins de taxes, en s’en séparant.

Deux équipes s’intéresseraient à son profil selon le Philadelphia Inquirer. Deux équipes de la Conférence Ouest déterminées à aller loin en playoffs. Il s’agit des Sacramento Kings et des Golden State Warriors. On suppose que ce sont évidemment les atouts défensifs de Thybulle qui séduisent Mike Brown et Steve Kerr. Il est d’ailleurs possible que le joueur ne soit pas très cher et puisse être récupéré en l’échange d’un second tour de draft par exemple.

Matisse Thybulle, 25 ans, a un potentiel encore inexploité. Le staff des Warriors réussirait peut-être à le développer un peu plus que ce qu’ont fait les Sixers, pas forcément réputés pour leur capacité à faire progresser des jeunes joueurs.

Sacramento et Golden State, respectivement troisième et huitième à l’Ouest, ont plus ou moins les mêmes besoins à l’approche de la deadline : renforcer le banc avec des ailiers et éventuellement un back-up au poste cinq.

Les Kings à fond sur Matisse Thybulle ?