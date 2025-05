Maxime Raynaud impressionne les scouts… au point de faire monter sa cote ?

Les semaines qui arrivent vont être déterminantes pour la suite de la carrière de Maxime Raynaud. Surtout s’il veut passer le gros de ses années pros en NBA, ce qui est aujourd’hui l’objectif du Parisien. Si les prospects stars comme Cooper Flagg, Dylan Harper et compagnie sont déjà assurés d’être draftés haut et d’avoir un contrat garanti, ceux qui sont attendus au-delà de la loterie doivent prouver dès maintenant qu’ils ont leur place. Chaque opportunité de se montrer est bonne à prendre.

Et le Français ne l’a visiblement pas raté lors du NBA Combine organisé à Chicago. Le spécialiste d’ESPN Jonathan Givony l’a cité en tout premier lieu parmi les joueurs qui se sont illustrés lors des scrimmages, ces oppositions entre prospects qui attirent évidemment le regard des recruteurs. L’intérieur de Stanford a notamment compilé 20 points, 9 rebonds et 3 passes en seulement 25 minutes. Il aurait notamment affiché son aisance en dribble, sa capacité à mettre des trois-points en mouvement, une qualité de passe, du scoring au poste bas ou encore du leadership en organisant notamment la défense dans la peinture.

Givony rappelle que Maxime Raynaud présente des dimensions comparables à celles de Jakob Poeltl (drafté en 9 en 2016) tout en ayant un bagage technique supérieur. Avec ses 2,16 m, le jeune homme va intriguer des franchises. La question se porte sur sa défense – d’où l’intérêt de s’être montré à son avantage dans ce domaine hier – et éventuellement sur son âge puisqu’il a 22 ans (comme Jonathan Kuminga, qui évolue en NBA depuis déjà quatre ans).

Pour ces raisons, l’ancien joueur de Nanterre n’est pas attendu au premier tour. ESPN ne l’annonce pas si loin : en 34eme position (aux Hornets). Il est souvent cité dans cette zone entre la 30eme et la 40eme place. Mais avec de bons workouts et des entretiens de qualité, qui sait jusqu’où il pourrait remonter. Après, le plus important pour lui ce serait d'abord de tomber dans une franchise qui est capable de le développer au mieux et où il aura l'opportunité d'avoir un rôle défini.