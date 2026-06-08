Même les Warriors craignaient davantage Brunson que Doncic

Mike Brown révèle que les Warriors craignaient davantage Jalen Brunson que Luka Doncic lors de la finale de conférence Ouest 2022.

Jalen Brunson est aujourd'hui le visage des Knicks et le principal artisan du parcours new-yorkais jusqu'aux Finales NBA. Pourtant, alors que toute l'attention se concentrait sur Luka Doncic lors de son passage à Dallas, certains observateurs avaient déjà identifié un autre danger. Mike Brown, actuel entraîneur des Knicks, en faisait partie.

Hier, à la veille du Game 3 des Finales contre les Spurs, Brown a livré une anecdote révélatrice sur la perception qu'avait Golden State de Brunson lors de la finale de conférence Ouest 2022. À l'époque, Brown faisait partie du staff des Warriors et supervisait notamment les plans défensifs de l'équipe de Steve Kerr.

Face aux Mavericks, Golden State devait théoriquement concentrer tous ses efforts sur Luka Doncic. Pourtant, en interne, Brown regardait surtout dans une autre direction.

« Ma préoccupation n'était pas Luka »

Interrogé sur l'évolution de Brunson, Mike Brown a raconté comment les Warriors avaient préparé cette série remportée en cinq matchs contre Dallas.

« En tant que coordinateur défensif, et c'est simplement mon avis, en abordant cette série, ma préoccupation n'était pas Luka. Ma préoccupation, c'était Jalen. Nous avons mis Draymond Green sur Jalen. C'est dire à quel point nous étions préoccupés par lui. Nous avions besoin d'un joueur plus grand, plus fort et plus dur pour essayer de le ralentir à ce moment-là. »

Cette déclaration a de quoi surprendre. À l'époque déjà, Doncic figurait parmi les plus grandes stars de la ligue et venait d'emmener Dallas jusqu'aux portes des Finales NBA. Mais les Warriors savaient que Brunson représentait un casse-tête particulier.

Moins spectaculaire que son coéquipier slovène, le meneur avait déjà développé ce qui fait aujourd'hui sa réputation : un footword exceptionnel, une capacité rare à changer de rythme et une multitude de contre-mouvements qui rendent sa défense particulièrement compliquée.

Une progression qui n'étonne plus personne

Quatre ans plus tard, Brunson est devenu l'un des meilleurs meneurs de la NBA et le leader incontesté des Knicks. Son équipe mène actuellement 2-0 face aux Spurs en Finales, même si le meneur n'a pas encore livré sa meilleure version dans cette série.

San Antonio a réussi à le limiter à 34% de réussite au tir sur les deux premiers matchs. Une adresse inhabituellement faible pour un joueur qui tournait autour des 50% lors des deux tours précédents contre Philadelphie et Cleveland.

Pour autant, personne dans le vestiaire new-yorkais ne semble inquiet. OG Anunoby a notamment souligné ce qui distingue Brunson de nombreux scoreurs.

« Il utilise énormément de feintes. Il est infatigable. Peu importe qu'il rate ou qu'il mette ses tirs, il reste toujours le même. Il est toujours calme, toujours maître de lui-même et toujours agressif. »

Cette stabilité mentale apparaît d'ailleurs comme l'un des thèmes majeurs du parcours des Knicks. Malgré l'avance de 2-0 dans la série et l'immense excitation qui entoure le retour des Finales au Madison Square Garden pour la première fois depuis 1999, Brunson refuse de se laisser emporter.

« Je fais de mon mieux pour rester dans le moment présent, pour faire les choses qui me permettent d'avoir le bon état d'esprit. Être prêt mentalement et physiquement chaque jour. Faire confiance au travail accompli. C'est ce qui m'a amené jusqu'ici. »

Interrogé sur le moment où il commencera à mesurer l'importance de cette aventure avec les Knicks, sa réponse a été immédiate.

« Pas avant que ce soit terminé. »

Une philosophie qui rappelle pourquoi, même lorsqu'il évoluait dans l'ombre de Luka Doncic, certains adversaires le considéraient déjà comme la menace principale.

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