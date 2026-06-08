Trump bouleverse déjà les Finales NBA à New York

Des milliers de fans espéraient suivre le Game 3 devant le Madison Square Garden. La présence de Donald Trump a finalement entraîné un changement majeur.

L'engouement autour des Finales NBA entre les Knicks et les Spurs ne cesse de grandir à New York. Mais à quelques heures du Game 3 au Madison Square Garden, une annonce inattendue est venue refroidir une partie des supporters : la traditionnelle watch party organisée à l'extérieur de la salle a été annulée.

La raison ? La présence du président américain Donald Trump pour assister à la rencontre entre New York et San Antonio. Les autorités ont confirmé dimanche que cette décision avait été prise en coordination avec les services secrets américains dans le cadre d'un dispositif de sécurité renforcé autour du Madison Square Garden.

Des milliers de supporters espéraient pourtant se rassembler une nouvelle fois devant l'enceinte mythique pour suivre ce match particulièrement attendu. Les Knicks mènent actuellement 2-0 dans la série et se rapprochent d'un premier titre NBA depuis 1973.

Une décision prise moins de 24 heures avant le match

L'annonce a été faite dimanche par la police de New York. Les watch parties officielles, qui permettent habituellement aux fans de suivre les rencontres sur écran géant aux abords du Madison Square Garden, ne seront pas autorisées pour le Game 3. Les autorités ont précisé que cette mesure concernait uniquement la rencontre de lundi soir et qu'un retour à la normale restait envisagé pour le Game 4 prévu mercredi.

Matt McCool, responsable du bureau new-yorkais des services secrets américains, a expliqué les raisons de cette décision.

« Je comprends qu'avec le parcours historique des Knicks, certains supporters puissent être déçus. Dans le même temps, notre responsabilité est d'assurer le plus haut niveau possible de sécurité publique. Après une évaluation approfondie, les services secrets et la police de New York ont conjointement déterminé que les watch parties en extérieur ne pouvaient pas être organisées à proximité immédiate du Madison Square Garden en raison des exigences de sécurité liées à un événement de cette ampleur. »

Les supporters sont également invités à se présenter au moins deux heures avant le début de la rencontre afin de faciliter les contrôles et la gestion des flux autour de la salle.

Une ambiance déjà très difficile à contrôler

Cette décision intervient dans un contexte particulier. Vendredi soir, après la victoire des Knicks lors du Game 2 à San Antonio, les célébrations avaient largement débordé dans les rues autour du Madison Square Garden. Selon les autorités, plus d'une vingtaine de personnes ont été interpellées. Une femme est notamment accusée d'avoir frappé un policier au visage au cours des incidents.

Avant même le début des Finales NBA, la ville envisageait déjà de supprimer totalement les rassemblements extérieurs en raison des débordements observés lors de plusieurs célébrations spontanées. Face à la ferveur populaire, les autorités avaient finalement accordé une autorisation pour le Game 1. L'arrivée de Donald Trump pour le Game 3 a finalement rebattu les cartes.

Une passion qui dépasse le Madison Square Garden

L'annulation de cette watch party illustre surtout l'ampleur du phénomène Knicks à New York. La franchise dispute ses premières Finales NBA depuis 1999 et la ville entière vit au rythme du parcours de Jalen Brunson et de ses coéquipiers.

Pour limiter la frustration des supporters, des événements officiels restent organisés ailleurs dans la ville, notamment à Central Park et à Brooklyn. Ces rassemblements affichaient toutefois complet dès dimanche après-midi.

Alors que les Knicks ne sont plus qu'à deux victoires du titre, l'engouement populaire atteint désormais un niveau rarement vu dans la métropole américaine. Et même la présence du président des États-Unis suffit désormais à modifier l'organisation des Finales NBA.

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