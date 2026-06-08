Wembanyama propulse les audiences des NBA Finals à un niveau inédit

Les Finales NBA 2026 entre les Spurs de Wembanyama et les Knicks réalisent un démarrage historique. La ligue n'avait plus vu de telles audiences depuis l'époque LeBron James-Stephen Curry.

La NBA rêvait d'un nouveau visage capable de captiver le grand public. Les premiers chiffres des Finales 2026 suggèrent qu'elle l'a peut-être trouvé. Portée par l'affiche entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Knicks de Jalen Brunson, la série a démarré sur des bases d'audience que la ligue n'avait plus connues depuis plusieurs années.

Le Game 1 remporté par New York à San Antonio mercredi soir a réuni près de 17 millions de téléspectateurs en moyenne aux États-Unis. Un bond spectaculaire de 90% par rapport au premier match des Finales 2025. Surtout, il s'agit du Game 1 le plus regardé depuis 2018, année de la dernière confrontation en Finales entre LeBron James et Stephen Curry.

Ces chiffres confirment l'immense attente autour de cette affiche inattendue entre deux franchises historiques qui n'avaient plus atteint ce stade depuis longtemps. D'un côté, New York retrouve les Finales pour la première fois depuis plus d'un quart de siècle. De l'autre, San Antonio poursuit une ascension fulgurante autour de Victor Wembanyama, devenu en quelques saisons l'une des figures les plus populaires du sport américain.

Une audience digne des plus grandes affiches

Le pic d'audience du Game 1 a été enregistré aux alentours de 23 heures sur la côte Est, en plein quatrième quart-temps. À ce moment-là, près de 19,63 millions de personnes suivaient la rencontre remportée 105-95 par les Knicks.

Pour ABC, diffuseur de la série, il s'agit du match d'ouverture des Finales NBA le plus regardé de son histoire. Plus impressionnant encore, aucun match des Finales n'avait attiré autant de monde depuis le Game 6 des Finales 2019 entre les Raptors de Toronto et les Warriors de Golden State.

Ces données montrent à quel point la ligue bénéficie aujourd'hui d'un contexte favorable. Les Knicks représentent le plus grand marché médiatique américain, tandis que Victor Wembanyama est devenu un phénomène mondial dont l'influence dépasse largement le cercle habituel des fans de basket.

Depuis son arrivée en NBA, le Français accumule les distinctions individuelles, les performances spectaculaires et les séquences virales. Son premier parcours jusqu'aux Finales était attendu avec impatience par la ligue comme par ses diffuseurs. Les chiffres du Game 1 montrent que le rendez-vous n'a pas déçu.

Les Spurs pensent avoir offert les deux premiers matchs aux Knicks

La NBA fait mieux que le baseball

L'autre enseignement de cette audience concerne la place toujours centrale de la NBA dans le paysage sportif américain. Avec ses près de 17 millions de téléspectateurs, ce premier match des Finales 2026 a fait mieux que l'ouverture de 15 des 16 dernières World Series de MLB.

Même l'affiche pourtant prestigieuse entre les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles en 2024, qui opposait les deux marchés les plus puissants du baseball, avait réuni moins de téléspectateurs avec une moyenne de 15,2 millions.

Cette performance confirme que la NBA retrouve une dynamique particulièrement forte au moment idéal. Après plusieurs années marquées par des audiences irrégulières, la ligue semble bénéficier à la fois de l'attractivité retrouvée des Knicks et de l'émergence d'une nouvelle génération de stars menée par Victor Wembanyama.

La série est encore loin d'être terminée. Mais avant même le Game 2, une première victoire est déjà acquise pour la NBA : le public est au rendez-vous.