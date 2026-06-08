Les Spurs pensent avoir offert les deux premiers matchs aux Knicks

Menés 2-0 par les Knicks en Finales NBA, les Spurs refusent pourtant de céder à la panique. À écouter les joueurs et le staff texan, San Antonio ne se considère pas dominé par New York. Au contraire, l'impression qui domine dans le vestiaire est celle d'une occasion manquée après deux rencontres qui semblaient largement à leur portée.

La situation reste pourtant critique. Dans toute l'histoire des Finales NBA, seules cinq équipes sont parvenues à remonter un déficit de 2-0 pour finalement décrocher le titre. Les Spurs devront désormais réaliser cet exploit en allant chercher au moins une victoire au Madison Square Garden, une salle où ils n'ont plus gagné depuis 2019.

Mais l'ambiance observée lors de l'entraînement organisé dimanche à New York n'avait rien d'un groupe résigné. Victor Wembanyama, premier concerné après une fin de match compliquée lors du Game 2, a affiché une sérénité totale malgré la pression.

« Je pense que la clé, c'est l'acceptation. Il faut parfois prendre du recul, réaliser tout le chemin parcouru et ce qui nous attend encore. Il faut être en paix avec qui je suis, où j'en suis et ce que je fais. C'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé. Il n'y a aucune raison de trop réfléchir. Je suis fait pour ça. »

Les Spurs doivent éviter à tout prix... de mener de 10 pts

Le message de Pop et la mobilisation des troupes

Les regrets des Spurs sont compréhensibles. Lors du premier match, San Antonio menait encore d'un point à un peu plus de deux minutes de la fin avant de subir un terrible 11-0 encaissé dans le money time.

Le scénario du deuxième match a été encore plus cruel. Les Texans se sont inclinés 105-104 après un ballon perdu de Victor Wembanyama, suivi d'une faute sur Jalen Brunson qui a offert le lancer franc de la victoire aux Knicks à moins de dix secondes du buzzer. Quelques instants plus tard, le Français manquait le tir de la gagne. Malgré cette séquence douloureuse, les Spurs restent convaincus que ces deux matchs étaient largement gagnables.

« Nous avons besoin de concrétiser tous les efforts que nous avons fournis », a expliqué Wembanyama. « J'ai l'impression que nous avons fait beaucoup de choses de travers, mais nous avons aussi été combatifs du début à la fin. Nous avons un peu gaspillé ces efforts. Je sais qu'ils ne sont pas perdus parce que nous avons appris de nos erreurs. Je sais que nous ne referons pas les mêmes. Mais dans un moment comme celui-ci, il faut que ces leçons aient une valeur réelle. »

Stephon Castle a tenu un discours encore plus direct après une intervention de Gregg Popovich auprès de l'équipe avant le départ pour New York.

« Son message était simplement de tourner la page des deux premiers matchs. C'est arrivé. C'étaient deux matchs que nous pouvions gagner. Nous avons le sentiment de leur avoir donné ces matchs. Maintenant, il faut passer à autre chose et se concentrer sur le prochain. »

Le Madison Square Garden comme juge de paix

Pour Mitch Johnson, l'équation est désormais simple. Les Spurs doivent retrouver la discipline et l'efficacité qui avaient fait leur force pendant la saison régulière et les trois premiers tours des playoffs.

« S'il y a un thème récurrent, c'est que nous avons fourni beaucoup d'efforts par moments sans réussir à en tirer profit », a expliqué l'entraîneur. « Une partie du problème vient de notre manque de discipline. Mais il faut aussi reconnaître que New York a réussi de grosses actions dans les dernières secondes de possession et a mieux terminé certaines séquences. »

San Antonio n'a désormais plus le choix. Un nouveau revers lundi soir placerait les Spurs au bord du précipice. Pourtant, à entendre les discours du vestiaire, personne ne considère cette série comme terminée. Les Texans sont persuadés que les deux premières manches leur ont échappé plus qu'elles ne leur ont été retirées. Reste maintenant à le prouver sur le parquet le plus hostile du pays.

Jalen Brunson, les Spurs n'ont pas (encore) la solution...