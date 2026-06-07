Jalen Brunson, les Spurs n’ont pas (encore) la solution…

Malgré sa maladresse, le meneur des New York Knicks Jalen Brunson a eu un impact déterminant face aux San Antonio Spurs.

Jalen Brunson n'a pas encore montré son meilleur visage sur ces Finales NBA. Et pourtant, le meneur des New York Knicks a toujours su faire des différences pour prendre le meilleur sur les San Antonio Spurs (2-0).

Depuis le début de cette série, l'ex-joueur des Dallas Mavericks se montre particulièrement maladroit. Il tourne à 33,9% aux tirs (19/56), dont seulement 23,5% à trois points (4/17). Même dans le jeu, il a été parfois brouillon avec 8 ballons perdus au total.

Cependant, dans le money-time, Brunson a toujours fait la différence. Lors du Game 2, le joueur de 29 ans a marqué un jumper pour égaliser avant d'inscrire un lancer-franc pour donner l'avantage aux siens. Un impact décisif salué par son adversaire De’Aaron Fox.

"On essaie juste de lui compliquer la vie. Je trouve qu’on s’en est bien sortis lors des deux matches. Il a réussi des tirs décisifs en fin de match. C’est un sacré joueur. Même quand on met la pression sur les bons joueurs, leur talent leur permet de finir par marquer.

C'est ce qu'il a fait, surtout en fin de match", a jugé Fox pour le New York Post.

Jusqu'à maintenant, les Spurs ont effectivement gêné Jalen Brunson. Mais n'ont jamais trouvé la solution pour totalement l'éteindre. Pour rêver d'une remontée, San Antonio doit absolument trouver la clé pour le stopper.

Comment le père de Jalen Brunson a recadré Mike Brown en lui demandant de la fermer