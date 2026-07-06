Memphis veut piquer Quinten Post aux Warriors

Les Memphis Grizzlies veulent ajouter un peu de viande et de taille à leur raquette, et ils ont visiblement ciblé l’un des intérieurs les plus intéressants encore accessibles sur le marché. Selon Shams Charania, Quinten Post va signer une offer sheet de trois ans et 30 millions de dollars avec Memphis. Problème pour les Grizzlies : l’intérieur néerlandais est agent libre protégé. Les Golden State Warriors ont donc la possibilité de s’aligner sur cette offre pour le conserver. Ils auront jusqu’à mardi 23h59, heure de la côte Est, pour prendre leur décision, soit dans la nuit de mardi à mercredi en France.

Pour Memphis, le pari est assez clair. Post a montré cette saison qu’il pouvait avoir une vraie utilité NBA grâce à son profil de grand capable d’écarter le jeu, de jouer proprement et d’apporter une menace extérieure sur le poste 5. Du haut de ses 2,13 m, l’ancien 52e choix de la Draft 2024 a tourné à 7,8 points, 3,8 rebonds et 36,4 % à 3 points de moyenne sur ses deux premières saisons NBA avec Golden State. Pas de quoi en faire une star, évidemment, mais assez pour susciter l’intérêt d’une équipe en quête de rotation intérieure fiable.

Dans une ligue où les intérieurs capables de shooter ont toujours de la valeur, les Grizzlies tentent donc de mettre Golden State sous pression avec une offre suffisamment sérieuse pour faire réfléchir. Surtout que Memphis, après une saison frustrante, a besoin de densifier son effectif autour de son noyau dur.

Côté Warriors, la décision n’est pas anodine. Post avait été l’une des petites bonnes surprises de la saison, dans un effectif qui a justement souvent manqué de densité et de solutions fiables à l’intérieur. Mais 30 millions sur trois ans, ce n’est plus un simple pari à bas coût. Golden State doit désormais décider si le potentiel et le profil du joueur valent cet investissement.