L’épouse de Giannis Antetokounmpo a reçu des menaces en ligne attribuées à des comptes turcs, à la suite de Grèce–Turquie à l’EuroBasket.

Au lendemain de l’EuroBasket, l’épouse de Giannis Antetokounmpo, Mariah Riddlesprigger, a révélé sur Instagram avoir reçu un message de menace provenant d’un compte turc (via BasketNews). Elle a dénoncé publiquement ces messages, rappelant qu’ils n’avaient « aucune place » dans le sport. L’épisode intervient dans un contexte déjà tendu après la demi-finale Grèce–Turquie et la finale remportée par l’Allemagne.

Dans le sillage de la demi-finale du vendredi 12 septembre puis du match pour la 3e place, remporté par la Grèce le dimanche, Mariah Riddlesprigger a publié une capture d’écran d’un message totalement inacceptable visant directement sa famille : « Nous tuerons toute ta famille. Tu auras peur où que tu ailles. ». Dans ses stories, elle a écrit : « Ce genre de comportement n'a pas sa place dans le sport. En fait, ce genre de comportement n'a sa place nulle part, POINT BARRE ! », après avoir félicité la Turquie pour sa médaille d’argent. Ces éléments ont été repris dans la presse grecque, qui mentionne aussi la menace explicite reçue.

Au-delà des exploits sportifs, l’ambiance numérique a clairement dérapé. Après le Grèce–Turquie, un post “No Mercy” publié (puis retiré) sur les réseaux sociaux officiels turcs avait déjà enflammé les débats — le salarié responsable a été écarté selon la presse allemande — signe que la rivalité a débordé en ligne. Les menaces visant la famille de Giannis Antetokounmpo en sont un nouveau symptôme, condamnées par de nombreux médias et supporters.

A l'heure de ses lignes, aucune procédure officielle n'a été annoncée par la famille Antetokounmpo. L’épisode relance toutefois la question de la modération et des sanctions contre les auteurs de menaces en marge des compétitions FIBA ; les fédérations et plateformes sont attendues sur des réponses rapides pour protéger joueurs et proches.

