Malgré le 0-3 contre New York, Kenny Atkinson affirme que les Cavaliers auraient dominé la série selon certaines statistiques avancées.

Menés 3-0 par les Knicks en finale de conférence Est, les Cavaliers sont au bord de l’élimination. Pourtant, Kenny Atkinson refuse de sombrer dans le pessimisme… quitte à surprendre tout le monde avec une déclaration assez lunaire.

Après le Game 3 perdu face à New York, le coach de Cleveland a expliqué que, selon certaines données analytiques, son équipe aurait en réalité dominé la série.

« Je pense qu’analytiquement, nous avons gagné… J’ai dit trois sur trois, mais je crois que c’est deux sur trois à l’expected score », a déclaré Atkinson face aux journalistes.

« Je sais que vous avez l’air confus, mais si vous croyez au processus et à tout ça, il faut prendre cette donnée-là aussi. »

Le technicien des Cavs s’appuie notamment sur les scénarios des matches et les statistiques avancées pour défendre son équipe.

Cleveland menait notamment de 22 points dans le quatrième quart-temps du Game 1 avant de s’effondrer et de perdre 115-104 après prolongation.

« Nous avons déjà eu du succès contre cette équipe. On les a battus quatre fois l’année dernière avec un groupe similaire, hein ? Nous avons eu de très bons moments dans cette série », insiste Atkinson. « On menait de 20 points dans le Game 1. Même dans le Game 2, il y a eu ce run au début du troisième quart. »

Le coach des Cavaliers affirme également que certains de leurs modèles internes donnaient Cleveland gagnant ou quasiment à égalité sur les « expected scores », notamment lors du Game 3.

« La nuit dernière, l’expected score était d’un ou deux points. Nous avons shooté bien en dessous des attentes, eux largement au-dessus », a-t-il expliqué.

Une manière de défendre le processus malgré le résultat brut. Et évidemment de dire que son équipe ne joue pas si mal, mais que les shoots ne rentrent pas. Il n’a peut-être pas tort, mais les fans des Cavs aimeraient avant tout qu’il trouve des solutions pour que le ballon rentre plus souvent dans le panier…

Car sur le terrain, les Knicks dominent clairement la série. Après le spectaculaire comeback du Game 1, New York a ensuite remporté les Games 2 et 3 avec autorité, porté notamment par Jalen Brunson et une attaque en grande réussite.

Cleveland jouera désormais sa survie lors du Game 4.