Les titulaires du Heat ont sorti l’une des pires perfs de l’histoire des playoffs !

Vous avez trouvé le game 4 entre Miami et Boston chiant comme la pluie ? C'est normal, ça a été le cas. Il faudra attendre un peu pour vivre des émotions en tant que spectateur neutre dans cette série de playoffs. Le Heat, en particulier, a semblé physiquement et mentalement à côté de la plaque la nuit dernière, en particulier dans les premières minutes du match. Ces difficultés se sont étendues sur l'ensemble de la rencontre en ce qui concerne les titulaires choisis par Erik Spoelstra : Kyle Lowry, Jimmy Butler, Max Strus, PJ Tucker et Bam Adebayo. Dans quelles proportions ? Des proportions tristement historiques, malheureusement.

Les cinq membres du starting line-up floridien ont compilé... 18 points sur l'ensemble de la rencontre, en shootant à 7/36 au global et 1/10 à 3 points. Un bilan atroce qui offre au Heat le record peu envieux du plus faible total de points pour un cinq de départ dans une rencontre de playoffs NBA depuis que les comptes sont tenus, c'est à dire la saison 1970-1971.

Les Celtics en promenade dans le game 4, Tatum au-dessus du lot

Au final, les remplaçants ont allégé l'addition, avec 23 points pour Victor Oladipo, 14 pour Duncan Robinson et 12 pour Caleb Martin. Mais à n'en pas douter, les cadres de Miami vont se présenter très revanchards lors du game 5 à domicile. Ils ne peuvent pas se permettre d'être si peu productifs, même face à la superbe défense des Celtics, s'ils veulent que leur équipe retrouve les Finales deux ans après.

On peut toujours nuancer en parlant des problèmes physiques avec lesquels doivent composer quatre des cinq titulaires en question en ce moment. Jimmy Butler, Kyle Lowry, Max Strus et PJ Tucker ont tous été forfaits ou incertains à un moment dans ces playoffs et particulièrement dans cette série. Sauf que c'est un peu la même histoire à Boston, où Marcus Smart n'a par exemple pas pu participer au game 4.