“Michael Jordan est très supérieur à LeBron James”, affirme Olajuwon

Hakeem Olajuwon a joué contre Michael Jordan et travaillé un temps avec LeBron James sur des séances de footwork notamment. A ses yeux, il n'est pas si compliqué de classer ces deux monstres sacrés l'un par rapport à l'autre. Pour "Dream", son vieux rival n'a pas à s'inquiéter de la comparaison dans d'éventuels classements pour le GOAT. C'est ce qu'il a expliqué sur CNBC.

"Michael Jordan est un joueur très supérieur à LeBron James. Dans une ligue très, très dure, il était extrêmement créatif. Je ne veux rien enlever à LeBron, qui est un grand joueur, mais la comparaison n'est pas juste. Jordan est un joueur très supérieur".

Au-delà des arguments de la légende des Rockets, il faut bien se rendre compte que dans ce débat, les contemporains de l'un voteront rarement pour l'autre. D'autant que dans certains cas, cela diminuerait leur propre mérite.

lol reminds me of when dream got to see lebron’s skill up close pic.twitter.com/7ue70LCtmE

