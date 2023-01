Michael Jordan fumait encore ses joueurs en duel en 2015

Bismack Biyombo connaît particulièrement bien Charlotte et la sensation d'avoir Michael Jordan comme patron. L'intérieur des Phoenix Suns a fait deux passages par la Caroline du Nord, entre 2011 et 2015, puis entre 2018 et 2021. Lors de ses retrouvailles avec les Hornets cette semaine, il a évoqué son attachement à la franchise et une anecdote qui entretiendra à merveille le mysticisme autour de MJ.

"Mike, c'est Mike. Je l'ai vu jouer en un contre un avec des joueurs de l'équipe après les matches. Il les a tapés un par un. C'était il y a 7 ou 8 ans. Parfois, il venait à l'entraînement et défiait des joueurs. Il les tuait. C'est vrai à 100%. Je ne pensais pas qu'il était encore capable de se déplacer comme ça", a raconté le Congolais à Dana Scott de Arizona Central Sports.

Michael Jordan avait donc 51 ou 52 ans lorsqu'il dominait des joueurs professionnels, assure Biyombo. Et visiblement, même à l'approche de ses 60 ans, le démon du jeu et du duel le démange encore.

"Pendant le Covid en 2020, un des joueurs de l'équipe l'a défié en un contre un pendant qu'on était en visio. Il lui a juste demandé quelques mois pour se remettre un peu en forme. Il lui a dit qu'il n'aurait pas besoin de courir. Je ne conseille à personne de faire ça (rires)".

Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un joueur évoque une scène où Michael Jordan, retraité depuis 20 ans, monte au jeu pour montrer qu'il a encore du ballon. On imagine qu'avec un petit peu de préparation physique, MJ toucherait encore méchamment sa bille dans l'exercice du un contre un. Resterait à trouver quelqu'un d'assez audacieux pour le défier.

Michael Jordan en triple-double de moyenne et à 40 pts par match en 2023 ?