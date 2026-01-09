Michael Jordan n’est pas le GOAT, Isiah Thomas en remet une couche

L'inimitié entre Isiah Thomas et Michael Jordan durera jusqu'à la tombe. Enfin, on l'imagine comme ça. "Zeke", qui a retardé l'avènement de MJ et des Bulls avec ses Pistons légendaires du « Bad Boys » dans les années 1980, en veut toujours à son rival de l'avoir écarté de la fameuse Dream Team de 1992. Et Jordan, de son côté, n’a jamais été très généreux dans ses louanges envers l’ancien meneur de Detroit, préférant souvent ignorer ou minimiser son influence. Cette rivalité, qui dépasse largement le cadre du parquet, est devenue presque mythique, symbolisant une époque où la rivalité NBA pouvait être à la fois brutale et médiatique.

Sur le plateau de l'émission Run it Back, où DeMarcus Cousins et Chandler Parsons sont consultants, Isiah Thomas a réaffirmé que son sens de la compétition ne s’est pas éteint avec les années. Il s’est offusqué que des joueurs et des fans de la génération actuelle continuent de défendre les prétentions de Michael Jordan au statut de GOAT face à LeBron James. Avec une pointe d’humour, mais aussi une conviction ferme, le Hall of Famer a expliqué :

« Vous jouez avec celui qui est sans doute le plus grand de tous les temps et vous le traitez comme s'il n'était rien. Je parle de LeBron James. Au lieu de complimenter votre époque, vous dites tous que Michael Jordan est le plus grand. LeBron possède à peu près tous les records en NBA. Et puis vous avez aussi Kevin Durant, Stephen Curry... Pourtant, quand on vous demande qui est le plus grand, vous répondez en donnant le nom de celui qui vous a filé des chaussures et des survêtements ».

À travers ces mots, Thomas ne se contente pas de défendre LeBron ou de critiquer Jordan : il met en lumière la manière dont l’histoire et la nostalgie influencent la perception des fans. Pour lui, il est temps de reconnaître les accomplissements des joueurs modernes, sans se laisser aveugler par la légende.