Michael Jordan rejoint NBC : un rôle inédit révélé

Michael Jordan rejoint NBC comme “Special Contributor” pour une série inédite offrant une plongée rare dans l’esprit d'un des plus grands sportifs de tous les temps.

Le retour de la NBA sur NBC s’annonce historique - et pas seulement pour les nostalgiques du générique des années 1990. Selon Cris Collinsworth, Michael Jordan jouera un rôle central dans la nouvelle couverture de la ligue, non pas comme simple consultant, mais comme “Special Contributor”, un titre inédit qui intrigue autant qu’il excite les fans.

« Je vais probablement me faire tirer dessus pour dire ça », a plaisanté Collinsworth dans l’émission Up and Adams. « Mais ce sera un vrai plongeon dans le cerveau de Michael Jordan. C’est tout ce que je peux dire sans trop en révéler. »

Une plongée dans l’esprit de Michael Jordan

Collinsworth a expliqué que le projet ira bien au-delà des simples discussions sportives.

« Ce ne sera pas juste : “Qui est le meilleur joueur de la NBA ?” », a-t-il précisé. « Ce sera une conversation intime, presque comme si vous étiez assis avec lui, sans caméras, un verre de vin à la main. Vous aurez accès aux détails les plus profonds de la tête du plus grand basketteur de tous les temps. »

Jordan, six fois champion NBA et véritable icône planétaire, n’avait encore jamais accepté un rôle régulier à la télévision.

Son retour sur NBC - la chaîne qui diffusait ses exploits avec les Chicago Bulls, puis les Wizards entre 1990 et 2002 - a donc une portée symbolique forte, presque nostalgique.

Le grand retour de la NBA sur NBC

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du nouvel accord de diffusion à 76 milliards de dollars conclu entre la NBA, NBC, ESPN et Amazon Prime Video.

NBC retrouvera ainsi la ligue pour la première fois depuis plus de vingt ans, avec une équipe éditoriale renforcée et des contenus exclusifs.

Pour les fans, la perspective d’un accès privilégié à la pensée et aux souvenirs de Michael Jordan promet déjà l’un des événements médiatiques les plus attendus de la saison.

